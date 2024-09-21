Корови, вози та бруд по коліно: якою була Львівська площа у Києві у 1900 році (фото)

На вас чекає захоплююча подорож у минуле

Київ за всіх часів привертав увагу своїм неповторним колоритом та особливою енергетикою. Цікаво, що багато нині відомих і популярних у мешканців та гостей столиці локацій в минулому виглядали зовсім інакше.

Однією з найзнакових та найцікавіших локацій у столиці є Львівська площа, яка відома ще з часів Київської Русі. У мережі було опубліковано архівні фотографії цієї місцевості, зроблені на початку ХХ століття.

Редакція "Телеграфу" вирішила зібрати для вас історичні знімки Львівської площі, які передають дух минулої епохи та зачаровують своєю динамікою.

Як виглядала Львівська площа у 1900-х роках

Львівська площа – одна із найстаріших у Києві. Ця локація відома ще з часів Київської Русі — з 1037 року тут розташовувалася Львівська брама (спочатку Жидівська), що відкривала шлях із Києва на Львів. Місцевість ця утворилася ще за князів на стародавньому шляху з Азії до Європи.

Територія площі на той час являла собою складний вузол фортифікаційних споруд і, як не дивно, не мала власної назви.

Життя на Львівській площі зупинилося після навали монголо-татар у 1240 році

У 1869 році площа отримала назву Львівська — за назвою Львівської брами Старокиївської фортеці, яка стояла тут у XVII-XVIII століттях. У 1835 році ворота отримали назву Житомирських.

У середині XIX століття ворота знесли і на цьому місці утворили площу. Одночасно з офіційною назвою площа мала й іншу назву — Сінна, оскільки тут до 1958 року розміщувався Сінний базар.

З 1959 носить сучасну назву.

На площі з 1968 до 1981 років будували знаменитий Будинок торгівлі. Будинок художника, який утворює західний бік площі, був збудований у 1978 році. Ці дві будівлі знаходяться навпроти один одної.

Цікаво, що фасад другого поверху Будинку художника прикрашають 7 жіночих постатей – алегорії мистецтв. Вони збереглися й донині.

На Львівській площі була розташована Стрітенська церква — дерев’яна (XI століття — середина XIX століття) та кам’яна (1861 року та зруйнована у 30-ті роки XX століття).

Вона була знищена більшовиками після 1936 року й до наших часів не збереглася. Згадки про неї залишилися лише на старих фотокартках.

Сучасна Львівська площа у Києві знаходиться у Шевченківському районі столиці.

Локація розташована між вулицями Велика Житомирська, Січових Стрільців, Бульварно-Кудрявською та Ярославовим Валом.

Нагадаємо, що понад 100 років тому центром Києва розгулювали верблюди. Цих витривалих ссавців використовували для перевезення вантажів і навіть залучали їх до церемоніальних парадах.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав Київ 113 років тому. На той час невід’ємною частиною життя Києва були вуличні базари, де велася жвава торгівля. На ярмарках завжди було багатолюдно, а торговці пропонували покупцям різні товари — від глиняного посуду до страв української кухні.