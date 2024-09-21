Коровы, повозки и грязь по колено: какой была Львовская площадь в Киеве в 1900 году (фото)
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Вас ждет увлекательное путешествие в прошлое
Киев во все времена привлекал внимание своим неповторимым колоритом и особой энергетикой. Интересно, что многие ныне известные и популярные у жителей и гостей столицы локации в прошлом выглядели совсем иначе.
Одной из самых знаковых и интересных локаций в столице является Львовская площадь, которая известна еще со времен Киевской Руси. В сети были опубликованы архивные фото этой местности, сделанные в начале ХХ века.
Редакция "Телеграфа" решила собрать для вас исторически снимки Львовской площади, которые передают дух минувшей эпохи и завораживают своей динамикой.
Как выглядела Львовская площадь в 1900-х годах
Львовская площадь – одна из старейших в Киеве. Эта локация известна еще со Киевской Руси — с 1037 года здесь располагались Львовские ворота (первоначально Жидовские), открывавшие путь из Киева на Львов. Местность эта образовалась еще при князьях на древнем пути из Азии в Европу.
Территория площади в то время представляла собой сложный узел фортификационных сооружений и, как ни странно, не имела собственного названия.
Жизнь на Львовской площади остановилась после нашествия монголо-татар в 1240 году.
В 1869 году площадь получила название Львовская — по названию Львовских ворот Старокиевской крепости, стоявших здесь в XVII-XVIII веках. В 1835 году ворота получили название Житомирских.
В середине XIX века ворота снесли и на это месте образовали площадь. Одновременно с официальным названием площадь имела и другое название — Сенная, поскольку здесь до 1958 года размещался Сенной базар.
С 1959 года носит современное название.
На площади с 1968 по 1981 годы строили знаменитый Дом торговли. Дом художника, образующий западную сторону площади, был построен в 1978 году. Эти два здания находятся напротив друг друга.
Интересно, что фасад второго этажа Дома художника украшают 7 женских фигур — аллегории искусств. Они сохранились и до наших дней.
На Львовской площади была расположена Сретенская церковь — деревянная (XI век — середина XIX века) и каменная (в 1861 году и разрушена в 30-е годы XX века).
Она была уничтожена большевиками после 1936 года и до наших времен не сохранилась. Упоминания о ней остались лишь на старых фотографиях.
Современная Львовская площадь в Киеве находится в Шевченковском районе столицы.
Локация расположена между улицами Большой Житомирской, Сичевых Стрельцов, Бульварно-Кудрявской и Ярославовым Валом.
Напомним, что более 100 лет назад по центру Киева разгуливали верблюды. Этих выносливых млекопитающих использовали для перевозки грузов и даже привлекали их к участию в церемониальных парадах.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядел Киев 113 лет назад. В те времена неотъемлемой частью жизни Киева были уличные базары, где велась бойкая торговля. На ярмарках всегда было многолюдно, а торговцы предлагали покупателям разные товары — от глиняной посуды до блюд украинской кухни.