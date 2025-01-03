Візьмуть навіть студента: у Буковелі пропонують роботу з проживанням на курорті

Компанія готова взяти як досвідчених фахівців, так і студентів

Українцям пропонують роботу на гірськолижному курорті Буковель. Зокрема шукають різноробочого для виконання фасадних будівельних робіт.

Працівників пропонують безкоштовне житло на час працевлаштування. Відповідне оголошення розміщене на популярному сайті пошуку роботи.

Компанія готова взяти як досвідчених фахівців, так і студентів. Вакансія передбачає повну зайнятість на будівельних об'єктах курорту. Заробітна плата становить від 25 до 27 тисяч гривень.

Від кандидатів очікують дисциплінованості, комунікабельності та працьовитості. Основні обов'язки включають виконання підсобних завдань на фасадних роботах.

Місце роботи розташоване на території курорту Буковель. Для уточнення деталей та подання заявки охочі можуть звертатися безпосередньо до роботодавця.

Нещодавно один з готелів у Буковелі шукав кухаря. Потенційному працівникові пропонували майже таку ж заробітну платню — від 24 до 27 тисяч гривень. Але у цьому випадку була умова, що кандидат повинен бути старшим 20 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Буковелі пропонують роботу студентам з гідною зарплатою. З нею можна і попрацювати, і відпочити під час курортного сезону.