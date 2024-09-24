В Киев придут тучи: ждать ли дождя этими днями

Нужно ли брать с собой зонтики

В столице зафиксировалась солнечная погода, но скоро на небо набегут тучи. В ближайшие дни ожидаются мелкие дожди.

Самым облачным днем из трех будет четверг, 26 сентября. Об этом сообщили на сайте Meteofor.

С самого утра вторника, 24 сентября, и до вечера прогнозируется ясное небо. Днем температура повысится до +27 градусов, а ночью показатели зафиксировались около +12 градусов. Максимальные порывы ветра будут в дневное время – умеренные 6 м/с.

Первая половина среды, 25 сентября, ожидается ясной, но затем небо над городом покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Осадков не предполагается. Температура днем будет достигать +27 градусов, а ночью опустится до +16 градусов. Наибольшая сила ветра прогнозируется в начале второй половины суток – свежие 10 м/с.

Четверг, 26 сентября, окажется в плену облаков и местами будут идти дожди. Небольшие осадки должны начаться утром и продержаться до наступления вечера. В течение суток мощность ветра не превысит свежих 9 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в конце сентября. Прогноз дал синоптик Игорь Кибальчич.