Загроза "Орєшніка"? По всій Україні оголошували тривогу, що відомо (оновлено)

Усіх просять перебувати у укриттях до відповідного розпорядження

Вдень у четвер, 2 січня, в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Є загроза застосування "Орєшніка".

Моніторингові Telegram-канали пишуть, що загроза балістики великої дальності з полігону Капустін Яру в Астраханській області. Саме звідти, до речі, запускали "Орєшнік".

У Повітряних силах України тим часом підтверджують, що є загроза балістичного озброєння на всій території України.

Моніторинги також пишуть, що "Горішник" заздалегідь неможливо зафіксувати.

Усіх просять перебувати у безпечних місцях до відповідного розпорядження.

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О 14:40 у низці областей було оголошено відбій повітряної тривоги.

Підвищена активність ворожої тактичної авіації залишається північно-східному напряму.

"Орєшнік" — що про нього відомо

Ракета є модифікацією PC-26 і теоретично може бути збита комплексами Patriot та SAMP/T. За даними з відритих джерел, вона обладнана багатоцільовими боєголовками індивідуального наведення (Головна частина, що розділяється, з блоками індивідуального наведення — РГЧ ІН).

Це означає, що носій несе кілька боєголовок, кожна з яких може бути орієнтована на певне місце. Таким чином, одна балістична ракета здатна завдати масштабного удару.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 21 листопада російські війська вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. гіперзвукове виконання.

На думку експертів, Росія не може виробляти сотні ракет "Орєшнік" на рік. Кількість вироблених ракет може становити 25 одиниць на рік, а не на місяць.