Літо ще не покинуло Київ: якою прогнозується погода на початку тижня

Варто насолоджуватись, ймовірно, останніми теплими днями

На початку нового тижня в столиці очікується невелика хмарність, але без опадів. Водночас температура у місті буде літньою.

Упродовж 23-25 вересня денні показники термометрів коливатимуться в межах +24…27 градусів, а нічні — + 13…16 градусів. Про це інформує Sinoptik.

Вранці понеділка, 23 вересня, небо затягнулось хмарами й вони не зникнуть до кінця дня. Без опадів. Повітря вдень прогріється до +24 градусів, а вночі стовпчики термометрів зафіксувались біля +13 градусів. Найбільші пориви вітру прогнозуються у денний час — тихі 1 м/с.

Вівторок, 24 вересня, очікується ясним. Денна температура підвищиться до +27 градусів, а нічна впаде до +13 градусів. Сила вітру в цей день коливатиметься від штилю 0 м/с до тихих 1 м/с.

Хмарність у середу, 25 вересня, передбачається лише вранці та у денний час. Опадів не прогнозується. Температура вдень сягне +26 градусів, а вночі опуститься до +16 градусів. Максимальна сила вітру прогнозується на початку другої половини доби — легкі 2 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою прогнозується погода в Україні наприкінці вересня.