Чоловік стріляв у людей в магазині на Київщині, є постраждалі (відео)

Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до семи років

У неділю, 22 вересня, невідомий чоловік зайшов у магазин на Обухівщині розпочав хаотичну стрілянину. Він поранив продавчиню і власника закладу, та втік.

Про це повідомляє поліція Київської області. Правоохоронці прибули на місце події, викликали медичну допомогу, встановили, особу зловмисника та розпочали операцію із затримання стільця.

Ним виявився 36-річний, раніше судимий місцевий житель. Поліцейські оперативно затримали фігуранта.

Пораненим медики надали допомогу. Зараз їхньому життю нічого не загрожує.

"Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї). Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до семи років. Процесуальне керівництво здійснює Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що у Запоріжжі в одній з лікарень стався вибух. Внаслідок цього, травмувався 41-річний пацієнт. А також розповідали про те, що у Києві в районі Софіївської Борщагівки сталася бійка.