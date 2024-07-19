В Одесі на "Привозі" — стрілянина: що сталося і до чого тут ТЦК (відео)

Зіткнення між українськими чоловіками та співробітниками ТЦК та Нацполу стають все частішими

У п'ятницю, 19 липня, на одеському "Привозі" сталася стрілянина. Військовозобов'язаний відкрив вогонь через його затримання співробітниками ТЦК.

Про це повідомив один з місцевих Телеграм-каналів. В мережі публікують відео з місця події.

Попередньо відомо, що правоохоронці затримали чоловіка, який ухилявся від мобілізації та перебував у розшуку. Чоловік почав стріляти в повітря, а люди перекрили дорогу поліції.

Офіційної інформації з цього приводу поки що немає.

Нагадаємо, що згідно з оновленим законом про мобілізацію, Нацполіція має право затримувати тих, хто ухиляється від призову на військову службу за зверненням військкоматів, і доставляти їх до ТЦК і СП. Після цього на них складають адміністративні протоколи. Окрім того, на військовозобов'язаних громадян, що не оновили данні, накладається штраф.

Так, наприклад, згідно з реєстром "Оберіг", куди занесена інформація про 90% військовозобов’язаних, в Івано-Франківській області у розшуку близько 40 тисяч осіб за неявку до ТЦК.

Раніше "Телеграф" розповів читачам, чи законно оголошувати у розшук ухилянтів.