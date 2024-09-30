Вже справжня осінь: якою буде погода у Києві 30 вересня

Синоптики розповіли, якою буде погода 30 вересня

В останній день вересня у Києві буде холодна, осіння погода. Проте опадів у вигляді дощу на мешканців столиці чекати сьогодні не варто.

Такий прогноз опубліковано на сайті Sinoptik.ua. Там зазначено, що максимальна температура повітря вдень підніматиметься лише до +16 градусів. Зазначимо, що у деяких частинах України температура вдень все ще тримається на рівні +26 градусів.

Синоптики кажуть, що вдень та ввечері 30 вересня у столиці очікується до +15.. +16 градусів, а вночі похолодає до +14.

Погода протягом дня буде хмарною. При цьому, за прогнозом, немає опадів у вигляді дощу.

До речі, за останні 130 років максимальна погода 30 вересня була +25,6 градуси у 1982 році. А найменша — 0.7 градуса 1936 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні наприкінці вересня та на початку жовтня. Наприклад, синоптики кажуть, що жителі західних регіонів країни відчують справжню осінню прохолоду, з першими заморозками та снігом. А ось в інших областях погода здивує чимось іншим.