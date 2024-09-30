Уже настоящая осень: какой будет погода в Киеве 30 сентября

Синоптики рассказали какой будет погода 30 сентября

В последний день сентября в Киеве будет холодная, осенняя погода. Однако осадков в виде дождя жителям столицы ждать сегодня не стоит.

Такой прогноз был опубликован на сайте Sinoptik.ua. Там отмечено, что максимальная температура воздуха в дневное время будет подниматься лишь до +16 градусов. Отметим, что в некоторых частях Украины температура днем все еще держится на уровне +26 градусов.

Синоптики говорят, что днем и вечером 30 сентября в столице ожидается до +15.. +16 градусов, а ночью похолодает до +14.

Погода в течение дня будет облачной. При этом по прогнозу нет осадков в виде дождя.

К слову, за последние 130 лет максимальная погода 30 сентября была +25,6 градуса в 1982 году. А самая минимальная — 0.7 градуса в 1936 году.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в конце сентября и начале октября. Например, синоптики говорят, что жители западных регионов страны ощутят настоящую осеннюю прохладу, с первыми заморозками и снегом. А вот в других областях погода удивит чем-то другим.