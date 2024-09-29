Заморозки і мокрий сніг, але подекуди ще літо і +25: погода на початку тижня в Україні здивує

Погода буде дуже різною

Погода в Україні на початку тижня здивує своєю неоднорідністю та контрастами. Жителі західних регіонів країни відчують справжню осінню прохолоду, з першими заморозками (що абсолютно нормально як для початку жовтня) і навіть снігом, у той час як мешканці центральних та південних областей продовжуватимуть насолоджуватись теплом.

"Телеграф" розповідає, якою буде погода на початку наступного тижня в Україні. За даними Українського гідрометеорологічного центру, на заході України вже відчувається подих зими.

Погода в Україні на початку тижня: прогноз

Погода в Україні 30 вересня

На високогір’ї Карпат на початку тижня пройдуть дощ і мокрий сніг. В інших областях заходу України 30 вересня та 1 жовтня буде від 9 до 13 градусів тепла (вночі від 6 до 9 градусів вище нуля).

Погода в Україні 1 жовтня

У середу, 2 жовтня, вночі температура може опускатись і до 5 градусів тепла. Проте вдень буде трішки тепліше — від 15 до 18.

Погода в Україні 2 жовтня

При цьому захід України продовжує заливати дощами. За даними погодного радара Ventusky, дощ, який розпочався в ніч з 28 на 29 вересня, закінчиться аж ввечері 1 жовтня.

Опади в Україні 30 вересня

Точніше, опади перемістяться на центральну частину України. Після обіду 1 жовтня дощ проходитиме вздовж всієї території України, зачепивши Житомирщину та Вінниччину. До середини ночі він має минути.

Опади в Україні 1 жовтня

У центральній частині України ночі також будуть прохолодними — від 6 градусів на Житомирщині і до 13 на Миколаївщині. Вдень температура буде приємною — 30 вересня — від 15 до 25 градусів, 1 та 2 жовтня від +12 (Житомирщина) і до +24 на півдні. На сході України також тепло — від 22 до 24 тепла при холодних ночах, близько 11-12 градусів. Опадів у цих регіонах не передбачається.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що синоптики розповіли, яка погода буде у жовтні в Україні. Найвищі градуси будуть на початку місяця. Далі ставатиме все прохолодніше, але різких похолодань не буде.