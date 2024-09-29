У Київ вривається осінь: синоптики попередили про погіршення погоди

Влада підказала, що робити

Для жителів Києва та області синоптики прогнозують небезпечні метеорологічні явища. У неділю та понеділок (29-30 вересня) може бути сильний вітер.

Про це повідомляє у Telegram Український гідрометцентр. За даними синоптиків, пориви вітру можуть сягнути 15-20 м/с. Метеорологи оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 29 вересня та впродовж доби 30 вересня пориви вітру 15-20 м/с", — йдеться у повідомленні.

Погода у Києві 30 вересня

На завтра, 30 вересня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, вночі місцями по області короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура в області: вночі 6-11, вдень 14-19. У Києві: вночі 9-11, вдень 17-19 градусів тепла.

Що каже влада

У Київській міській державній адміністрації нагадують про дотримання таких правил безпеки:

не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж

щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках

приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

Раніше "Телеграф" писав, що у Карпатах можуть прокинутися вулкани.