У Київ вривається осінь: синоптики попередили про погіршення погоди
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Влада підказала, що робити
Для жителів Києва та області синоптики прогнозують небезпечні метеорологічні явища. У неділю та понеділок (29-30 вересня) може бути сильний вітер.
Про це повідомляє у Telegram Український гідрометцентр. За даними синоптиків, пориви вітру можуть сягнути 15-20 м/с. Метеорологи оголосили І рівень небезпечності, жовтий.
"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 29 вересня та впродовж доби 30 вересня пориви вітру 15-20 м/с", — йдеться у повідомленні.
Погода у Києві 30 вересня
На завтра, 30 вересня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, вночі місцями по області короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура в області: вночі 6-11, вдень 14-19. У Києві: вночі 9-11, вдень 17-19 градусів тепла.
Що каже влада
У Київській міській державній адміністрації нагадують про дотримання таких правил безпеки:
- не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж
- щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках
- приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.
Раніше "Телеграф" писав, що у Карпатах можуть прокинутися вулкани.