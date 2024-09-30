Бабине літо минає: якою буде погода в Україні 30 вересня

Варто задуматись про те, щоб дістати теплі речі з шафи

З початком нового тижня, а саме з 30 вересня, українці відчують прихід осені. В ці дні значно впаде нічна та денна температура.

"Телеграф" посилаючись на прогноз Ігора Кібальчича розповість, в яких регіонах буде прохолодно. А також де збережеться спека.

Він каже, що упродовж всього наступного тижня очікується дуже тепла погода, місцями із помірними дощами. І лише в західних областях прогнозується прохолодніша погода, в окремі дні не виключені заморозки.

Погода в Україні 30 вересня

У понеділок, 30 вересня, у більшості областей очікується тепла та суха погода. Лише у західній частині під впливом малорухомого атмосферного фронту часом спостерігатимуться дощі, у Карпатах із мокрим снігом. Вітер в Україні північно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря в західних регіонах вночі +5…+10, вдень +9…+14; у Карпатах протягом доби 0…+5. На решті країни вночі +11…+16, вдень +20…+25, на південному сході місцями до +28 градусів тепла. Проте раніше "Телеграф" писав, що синоптики попередили про погіршення погоди у Києві та області.

Раніше "Телеграф" писав, що у Карпатах можуть прокинутися вулкани.