Дощі на фоні літньої температури: прогноз погоди на кінець тижня у Києві

Мокра погода ніяк не вплине на температуру

Столицю накрила хмарність, яка принесе з собою опади. Вони можуть зіпсувати настрій киянам на вихідних.

Показники термометрів упродовж 4-6 жовтня коливатимуться в коридорі +19…21 градусів, а в ночі перебуватимуть в межах +13…15 градусів. Про це повідомили в Sinoptik.

Протягом всієї п'ятниці, 4 жовтня, небо буде хмарним. Денна температура сягне +21 градусу, а вночі вона опустилась до +13 градусів. Максимальні пориви вітру прогнозуються у денний час — легкі 3 м/с.

У місті 5 жовтня також очікується хмарність. З самого ранку має розпочатись дощ, який вдень зменшить свою силу, однак до вечора знову збільшиться. Повітря вдень прогріється до +19 градусів, а вночі охолоне до +15 градусів. Пориви вітру в цей день не перевищать тихих 1 м/с.

Неділя, 6 жовтня, теж принесе похмуру погоду. Вранці йтиме сильний дощ, який протримається до кінця дня. Температура вдень підвищиться до +20 градусів, а вночі показники знизяться до +15 градусів. Максимальна сила вітру передбачається у денний час — легкі 3 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли Україну накриють дощі та перші заморозки.