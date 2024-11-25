В Одесі пролунали потужні вибухи: росіяни вдарили по житловій забудові, є постраждалі (відео)

Біля житлових будинків видніється дим

В Одесі 25 листопада пролунали потужні вибухи. У ЗСУ попереджали про атаку балістикою. За кілька хвилин над містом піднявся дим.

Так, за даними прес-служби Повітряних сил, о 9.57 для України з’явилася загроза атаки російської балістики з півдня. Через дві хвилини військові уточнили, що у напрямку Одеси фіксується ракета. Примітно, що за деякий час перед цим над містом висів ворожий БПЛА. Однак щодо нього відпрацювали сили ППО.

"У місті чути вибух! Працюють наші захисники", — повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Після повідомлення про балістику, кореспондент "Телеграфа" повідомив про звуки вибухів. Згідно з інформацією у місцевих пабліках, над містом піднявся великий стовп диму. Його фіксують поблизу житлових будинків.

Наразі місцева влада вже також підтвердила факт вибуху, проте офіційних подробиць наразі немає.

Місцеві ЗМІ повідомляють про масштабні руйнування у місті та приліт поблизу житлових будинків. За їх попередніми даними, є постраждалі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харкові вранці 25 листопада пролунало кілька потужних вибухів. За даними ОВА, попередньо по Харкову вдарили із ракетної системи С-400. Відомо про поранених.