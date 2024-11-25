Сліпих і глухих визнають здоровими? Нардепка пояснила, хто наказав ВЛК "хімічити" з діагнозами

Шизофренія і аутизм не завадили визнати чоловіків придатними до служби

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради виявила, що лікарі військово-лікарських комісій (ВЛК) мають негласну вказівку визнавати придатними до служби усіх мобілізованих, навіть попри серйозні діагнози військовозобов’язаних осіб.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла голова ТСК, народна депутатка від групи "Партія "За майбутнє" Анна Скороход. Вона навела кілька прикладів з практики роботи комісії.

Більше читайте в публікації: "ТЦК скаржаться на маленькі зарплати: нардепка про бусифікацію, корупцію у ВЛК та справедливу мобілізацію".

— Я спілкувалася безпосередньо з лікарями, керівниками середньої ланки, керівниками госпіталів, цивільних лікарень, і там чітко було сказано: якщо ти хочеш продовжувати працювати на своїй посаді або взагалі хочеш, щоб у тебе все було добре, то всі мають бути визнані придатними. І це дуже яскраво видно на тих, кого мобілізують, — каже нардепка.

Наприклад, останні три звернення у мене. Перше — важка форма діабету, людина має інвалідність, а її мобілізували і ВЛК написала "придатний".

Друге звернення — мобілізація людини, у якої інвалідність дитинства, шизофренія, і так само ВЛК визнала придатним.

І третій випадок — людина з аутизмом і іншими психічними розладами. Її так само мобілізували, — розповідає Анна Скороход.

За її словами, була ситуація, коли мобілізували людину з дуже низьким рівнем зору і глухотою.

— І всі придатні. Мені кажуть: "Як лікарі могли встановити форму мого діабету, якщо у мене навіть цукор ніхто не заміряв". І дійсно, коли ви проходите ВЛК за 40 хвилин (дві години в кращому випадку), то що за цей час можна встановити? Лікарям давали вказівки їхнє начальство, — стверджує голова ТСК.

Нагадаємо, раніше Анна Скороход пояснила "Телеграфу", як свавілля ТЦК призводить до проблем на фронті.