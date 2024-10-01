Дощі та перші заморозки не за горами: коли Україну накриє осінній холод

Парасольку вдома краще не забувати

Україну й досі не відпускає бабине літо, проте західні регіони вже відчувають значне похолодання. Так, навіть в Карпатах випав перший сніг.

Як зазначає Укргідрометцентр, у перші дні жовтня більшість регіонів України не стикнуться з сильним холодом, але є й винятки.

Погода 2 жовтня

На заході країни буде найпрохолодніше, адже вдень стовпчик термометра не підійметься вище 17°С, а ночі — 12°С. Деякі області може накрити невеличкий дощ, але здебільшого небо буде з помірною хмарністю. На півночі країни очікується вдень до 20°С тепла, а вночі — до +11°С. Дощів та опадів синоптики не прогнозують.

Східні області зможуть насолодитись майже літнім теплом, там вдень буде до +25°С, а вночі — до +15°С. Південь країни теж накриє літнє тепло з середньодобовою температурою у 25°С вдень. Дощів у цих регіонах не прогнозують. Пориви вітру становитимуть до 10 м/с, що може сприяти поширенню пилу та пилової бурі.

Погода 3 жовтня

Вже на четвер, 3 жовтня, синоптики обіцяють поступове зниження температури повітря. Так, на заході вдень буде до +17°С та до +9°С вночі, можливий подекуди невеличкий дощ. На півночі країни, зокрема і в Києві, вдень прогнозується до +20, а вночі — до +9°С. Східні та південні регіони очікує майже літнє тепло з температурою вдень до +23°С, а вночі — до +13°С. Опадів у цих областях синоптики не прогнозують

Погода 4 жовтня

У п'ятницю, 4 жовтня, на заході стане ще прохолодніше, адже там вдень буде до +13°С, а вночі — до +7°С. Вночі також можливі невеличкі заморозки в передгірних регіонах. Синоптики прогнозують подекуди сильні дощі, які простягнуться і на північні регіони. Де вдень сонце пригріє до +16°С, а вночі — до +11°С. На сході та півдні країни синоптики обіцяють тепло в понад +20°С вдень та до 14°С вночі. Протягом дня спостерігатиметься помірна хмарність без опадів.

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