У Києві очікується сильна хмарність: чи вплине вона на температуру в місті

Осінь потроху нагадує про себе

Столицю накрила похмура погода і найближчими днями покращення синоптичної ситуації не передбачається. Також прогнозуються дощі на вихідних.

У денний час температура коливатиметься в межах +17…22 градусів, а вночі — +10…16 градусів. Найхолоднішим днем очікується субота, 5 жовтня, як повідомили в Sinoptik.

З самого ранку і до пізнього вечора небо у четвер, 3 жовтня, буде вкрито хмарами. Денна температура підвищиться до +22 градусів, а вночі зафіксувалась біля +10 градусів. Найбільші пориви вітру прогнозуються у другій половині доби — легкі 3 м/с.

П'ятниця, 4 жовтня, також принесе сильну хмарність. Повітря вдень прогріється до +20 градусів, а вночі охолоне до +13 градусів. Пориви вітру в цей день не перевищать легкі 2 м/с.

Похмурість у суботу, 5 жовтня, протримається весь час. Вночі має розпочатись сильний дощ, який до ранку завершиться. Однак вже вдень поновиться та до вечора посилиться. Сила вітру коливатиметься від штилю 0 м/с до тихих 1 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою прогнозується погода в Україні на початку жовтня. Без сюрпризів не обійшлось.