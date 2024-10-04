Дожди на фоне летней температуры: прогноз погоды на конец недели в Киеве

Мокрая погода никак не повлияет на температуру

Столицу накрыла облачность, которая принесет с собой осадки. Они могут испортить настроение киевлянам на выходных.

Показатели термометров в течение 4-6 октября будут колебаться в коридоре +19...21 градусов, а ночью будут находиться в пределах +13...15 градусов. Об этом сообщили в Sinoptik.

В течение всей пятницы, 4 октября, небо будет облачным. Дневная температура составит +21 градус, а ночью она опустилась до +13 градусов. Максимальные порывы ветра прогнозируются в дневное время – легкие 3 м/с.

В городе 5 октября ожидается облачность. С самого утра должен начаться дождь, который днем снизит свою силу, однако к вечеру снова увеличится. Воздух днем прогреется до +19 градусов, а ночью остынет до +15 градусов. Порывы ветра в этот день не превысят тихих 1 м/с.

Воскресенье, 6 октября, тоже принесет пасмурную погоду. Утром будет идти дождь, который продержится до конца дня. Температура днем повысится до +20 градусов, а ночью показатели снизятся до +15 градусов. Максимальная сила ветра предполагается в дневное время – легкие 3 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда Украину накроют дожди и первые заморозки.