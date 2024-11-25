У Києві закрили станцію метро "Вокзальна" через підозрілий предмет: як ходять потяги
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Правоохоронці проведуть перевірку
У понеділок, 25 листопада у Києві на станції метро "Вокзальна" виявили підозрілий пакет. Через це станцію закрили на вхід і вихід для пасажирів.
Про це повідомила пресслужба столичної підземки. Зазначається, що поїзди слідують без зупинки повз станцію "Вокзальна".
На місце викликали вибухотехнічну групу. Про відновлення роботи станції у метрополітені пообіцяли повідомити додатково.
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Раніше "Телеграф" розповідав про те, як столична підземка для багатьох киян перетворюється на тимчасовий прихисток під час повітряних тривог. Туди люди беруть з собою найцінніше: в обіймах діти та домашні тварини. Останні для українців такі ж члени родини.
Також ми писали про те, що у столичному метро під час масштабної тривоги та масованої атаки 21 листопада стався справжній колапс. Люди чекали на поїзди по 10 хвилин, через що формувалися величезні черги.