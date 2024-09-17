"Взагалі мізки втратили": у Дніпрі директорка ліцею нецензурно вилаялася на учнів (відео)

Представники навчального закладу цю інформацію поки не коментували

У Дніпрі в Ліцеї сучасної освіти стався інцидент. У мережі з'явилося відео, на якому жінка кричить на учнів навчального закладу.

Про це повідомляє Telegram-канал "Труха-Дніпро". Зазначається, що це сталося у вівторок, 17 вересня.

За даними каналу, на ліцеїстів кричала директорка ліцею. На відео можна чути жіночий голос. Варто зазначити, що жінка на відео використовує при учнях нецензурну лексику.

"Взагалі мізки втратили? … Перех**ачить стільцем, щоб тобі спекотно на все життя стало. Ти що, приколюєшся з мене? Що треба зробити, щоб у тебе розум у голові з'явився, а не лайно у мізках?", — говорить вона.

На офіційній сторінці ліцею вказано, що його директоркою є Кирпале Аліна Василівна. Проте точно невідомо, що на відео саме вона, хоча у коментарях під відео один з користувачів стверджує, що це Кирпале.

Наразі також невідомо, за яких обставин стався цей інцидент. Деякі користувачі соцмережі закликали зразу з'ясувати всі деталі, а потім робити висновки. Інші ж закликали звільнити фігурантку скандалу.

Нагадаємо, учитель фізкультури київської школи №37 погрожував учню, який переїхав до столиці з Луганської області. При цьому чоловік штовхав та обзивав хлопця.