Тотальна заборона російської мови у школах: до Ради вносять новий законопроєкт

Більше ніяких "пролунав дзвінок — можна будь-якою мовою"

Новий законопроєкт щодо української мови, реєстрацію якого розпочали у Верховній Раді, може зобовʼязати учнів та вчителів говорити українською протягом усього дня і в будь-якому місці. Тобто навіть під час перерв діти повинні будуть спілкуватись рідною мовою.

Про це повідомила народна депутатка Наталія Піпа. За її словами, до такого рішення спонукало опитування, яке показало, що лише 41% учнів та вчителів говорять державною мовою поза уроками, та численні скарги батьків.

Зазначається, що законопроєкт певною мірою доповнює закон "Про освіту", додаючи до нього поняття "українськомовне середовище". Це своєю чергою зобов'язує засновників, керівників та працівників закладів освіти створювати та підтримувати українськомовне середовище.

Тобто усі учасники навчального процесу, від охоронця до учнів, мають будь-де на території школи спілкуватись виключно українською. Це стосується і перерв, і їдалень, гуртків тощо. До того ж на вчителів та адміністрацію школи будуть накладені певні обов'язки, адже вони матимуть контролювати цей процес та закликати учнів до спілкування українською.

Зауважимо, що це буде діяти тільки за умови прийняття та набуття чинності законопроєкту. Проте наразі він лише на стадії реєстрації.

Піпа наголошує, що ці зміни також обумовлені і тиском на українськомовних дітей, конфліктами на ґрунті мови й булінгом, пов’язаним із цим. До того ж, депутатка впевнена, що це позитивно вплине на українізацію нації та покращення результатів ЗНО/НМТ.

"Дуже важливо, щоб використання української мови не закінчувалося 45 хвилинами уроку. Ми маємо позбутися цього умовного правила в головах в освітян, учнів та батьків "пролунав дзвінок — можна будь-якою мовою" (і ми розуміємо, що ця будь-яка — чомусь російська). Має бути сформоване нове правило — "суспільні і публічні місця — державною мовою"", — додає Піпа.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні реформують старшу школу. Вже відомо, як навчатимуться діти після 9 класу.