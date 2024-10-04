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"Долбаный совок" или все ОК? В Киеве скандал с "Защитой Украины" в школах, Минобразования и КГГА показывают друг на друга

Автор
Дмитрий Дубенский
Дата публикации
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Автор
Иллюстративное изображение Новость обновлена 04 октября 2024, 16:56
Иллюстративное изображение. Фото Коллаж "Телеграфа"

Бюджетные деньги на патриотические уроки выделили, программу "Защита Украины" запустили, но с ней произошел сбой — соцсети забурлили

В Киеве разразился образовательный скандал вокруг патриотических уроков в школах в рамках программы Министерства образования и науки "Защита Украины". Как выяснилось, некоторых детей с родителями методика преподавания в школах столицы неприятно удивила. У Минобразования и Киевской городской государственной администрации (КГГА) — свои аргументы и объяснения.

"Телеграф" выяснял подробности ситуации, кто виноват в сбое данной образовательной программы и какие звучат предложения.

В чем суть нового "зашквара" в столичных школах

Накануне известная журналистка Маричка Падалко пожаловалась, что в столице количество избранных школ, где сейчас преподают этот предмет, небольшое (в ее районе таких школ — три). А министерская программа, на которую были надежды, у нее лично сейчас вызывает разочарование.

Два урока подряд дети записывали под диктовку учителя "инструкцию", как разбирать автомат даже без изображения автомата. Я уж не говорю о его муляже. Конечно, половину названий деталей оружия они даже не понимали.

Затем два урока маршировали в спортзале. "Смирно", "Равняйся". Так выглядит "реформированный" урок "Защита Украины", от которого у меня были большие ожидания — и как у мамы, и как у журналистки.

Идея заключалась в том, чтобы наполнить этот важный предмет и новым смыслом, и современными навыками. Теперь "Защите Украины" посвящен не один урок в неделю, а целый учебный день раз в месяц. Дети учатся не в своей школе, а в выбранной. Ее должны были укомплектовать оборудованием для тренировок и набрать новых учителей, например, среди ветеранов. По крайней мере, так это подавалось.

Например, в нашем Шевченковском районе Киева таких школ, которые теперь преподают "Защиту Украины", три. И мои дети, которые учатся в 155-й школе, сегодня были впервые в 57-й, где когда-то училась сама…

Дочь же вернулась разочарованной. Егор Соболев (бывший муж Падалко, боец ВСУ, экс-нардеп — Авт.), узнавший от нас о таком преподавании "Защиты Украины", вообще разозлился. Сказал, что пусть орки учат так своих детей. И это долбаный совок, против которого украинцы воюют, — возмутилась медийница в своем посте в Facebook.

Также она публично спросила Минобразования об этом коллапсе с реформой: "У меня вопрос к Министерству образования и науки Украины — чья ответственность за уровень преподавания столь важного урока? Выбранной школы? Как это можно исправить?".

Как отреагировали сотрудники государственных учреждений сферы образования

В ответ на этот вопрос Падалки Минобразования также публично (в комментарии к упомянутому посту журналистки) прокомментировало ситуацию вокруг "Защиты Украины".

К сожалению, Департамент образования и науки Киева (находится в подчинении КГГА — Авт.) до сих пор не приобщился к педагогическому эксперименту и не имеет оснований для преподавания по новой программе, об этой проблеме неоднократно общались.

Комиссия по вопросам образования единогласно дала поручение департаменту присоединиться к инновационному образовательному проекту, и мы ожидаем решения. Но у нас есть примеры других общин, где дети с упоением выходят из среды, где преподают по новой программе и вскоре поделимся успешными кейсами, — оправдались в министерстве, спровоцировав новый виток дискуссии на тему того, кто виноват и что с этим делать.

Егор Соболев также присоединился к дискуссии, заявив следующее: "Есть много раненых ребят, которые не могут дальше служить. Стоит приглашать именно их преподавателями на эти уроки".

Что говорят у Кличко

В то же время, как пояснили в комментарии "Телеграфу" в Департаменте образования и науки КГГА, Минобразования по неизвестным обстоятельствам не приглашало Киев во Всеукраинский педагогический эксперимент по этому предмету.

- Вместе с тем для реализации программы "Защита Украины" в столице выделили и распределили между районами субвенцию 143,1 млн грн, из которых 41,2 млн грн — из городского бюджета, что является максимальной суммой среди всех регионов страны.

Дополнительно столица при подготовке к новому 2024/2025 учебному году выделила 23,7 млн грн на оснащение кабинетов "Защита Украины" современным оборудованием, — рассказали в образовательном департаменте горгосадминистрации.

В КГГА также заявляют, что адаптация действующей программы по данному предмету к вызовам военного времени началась в Киеве еще в прошлом году. Так, в конце 2023 рабочая группа, в состав которой вошли специалисты Вооруженных Сил Украины, учителя, методисты Института последипломного образования Киевского университета имени Бориса Гринченко, разработали Методические рекомендации по преподаванию с 2024 года "Защиты Украины" в учреждениях общего среднего образования Киева в условиях военного положения.

В частности, этими рекомендациями расширили и углубили содержание тематических планов в соответствии с учебной нагрузкой 2 часа/неделю. Актуализировали содержание программы и усилили ее практическую составляющую, обновили отдельные темы в соответствии с реалиями военного настоящего. Разработали ориентировочный перечень оборудования для кабинетов предмета и кабинета для занятий по медицинской помощи, а также проработали теоретическую и практическую составляющую программы повышения квалификации учителей "Защиты Украины".

Поэтому Департамент заявляет, что информация, которая распространяется в социальных сетях о якобы саботировании военной подготовки молодежи в Киеве (со стороны городских властей — Авт.), не соответствует действительности и является манипуляционной, — заключают в КГГА.

Как сообщалось, с 2027 года в Украине в рамках школьной реформы по инициативе Минобразования планируется ввести трехлетнее профильное среднее образование. Учащиеся в школах будут учиться не 11 лет, а 12, то есть дольше, чем раньше.

"Телеграф" также писал, что предстоящая реформа финансирования высшего образования, запущенная при министре образования Оксене Лисовом, якобы нацелена на то, чтобы реально реагировать на требования рынка труда.

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#Киев #Школа #Защита Украины #Маричка Падалко