Хмарність та дощі охопили Київ, але ненадовго: коли непогода покине місто

Синоптики поділились прогнозом

На початку тижня у столиці прогнозуються похмурість та опади. З часом синоптична ситуація зміниться і можна буде ще насолодитись теплом.

Дощі очікуються лише протягом одного дня. Про це інформують у Meteofor.

З самої ночі понеділка, 7 жовтня, і до початку вечора має йти дощ. Його сила може збільшитись лише вранці. Повітря вдень прогріється до +12 градусів, а вночі було тепліше — +13 градусів. Максимальні пориви вітру очікуються у другій половині доби — свіжі 8-9 м/с.

Наступного дня, 8 жовтня, також прогнозується хмарність, але ввечері очікується ясне небо. Температура вдень сягне +16 градусів, а вночі опуститься до +10 градусів. Найбільші пориви вітру передбачаються у денний час — свіжі 10 м/с.

Середа, 9 жовтня, принесе покращення погоди — ясне небо та літню температуру. Вдень показники термометрів виростуть до 20 градусів, а вночі впадуть до +10 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить свіжих 8 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди у Києві на тиждень. Синоптик Ігор Кібальчич каже, що опадів майже не буде.