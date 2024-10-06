Київ йде під воду: потужна злива перетворила столицю на "Венецію", що відбувається на вулицях (фото, відео)

Відповідні служби вже усувають підтоплення на локаціях у Дарницькому, Оболонському, Святошинському та Солом’янському районах

У неділю, 6 жовтня, Київ накрило потужною зливою. У місті вже виникають підтоплення, а водіїв просять бути обережнішими на дорогах.

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що міські служби працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків негоди. Водночас система дощової каналізації не може одразу впоратися, адже не розрахована на таку кількість опадів.

"Гідрослужби "Київавтодору" усувають підтоплення на локаціях у Дарницькому, Оболонському, Святошинському та Солом’янському районах. І чергують на місцях можливих підтоплень", — йдеться у повідомленні.

Міська влада також звернулася до водіїв з проханням бути особливо уважними на дорогах та дотримуватися безпечної дистанції.

При цьому у соцмережі вже з’явилися відео, яке зробили місцеві мешканці. Вони показали, яка зараз ситуація внаслідок сильної зливи.

За даними Укргідрометцентру, дощова погода у Києві триватиме протягом дня 6 жовтня, а також у понеділок, 7 жовтня. Синоптики обіцяють покращення погоди лише у вівторок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Харкові районів прорвало водопровід. Через це затопило дитячий майданчик біля однієї із житлових багатоповерхівок.