Облачность и дожди охватили Киев, но ненадолго: когда непогода покинет город

Синоптики поделились прогнозом

В начале недели в столице прогнозируется пасмурность и осадки. Со временем синоптическая ситуация изменится и можно будет насладиться теплом.

Дожди ожидаются только в течение одного дня. Об этом сообщает Meteofor.

С самой ночи понедельника, 7 октября, и к началу вечера должен идти дождь. Его сила может увеличиться только утром. Воздух днем прогреется до +12 градусов, а ночью было теплее – +13 градусов. Максимальные порывы ветра ожидаются во второй половине суток – свежие 8-9 м/с.

На следующий день, 8 октября, также прогнозируется облачность, но к вечеру ожидается ясное небо. Температура днем составит +16 градусов, а ночью опустится до +10 градусов. Наибольшие порывы ветра предполагаются в дневное время – свежие 10 м/с.

Среда, 9 октября, принесет улучшение погоды – ясное небо и летнюю температуру. Днем показатели термометров вырастут до 20 градусов, а ночью упадут до +10 градусов. Сила ветра в этот день не превысит свежих 8 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды в Киеве на неделю. Синоптик Игорь Кибальчич говорит, что осадков почти не будет.