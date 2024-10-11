У Києві продовжуються опади: чи зіпсують вони настрій на вихідних

Варто діставати тепліший одяг

Столицю накрила непогода цими днями. За словами синоптиків, дощі йтимуть у п'ятницю та суботу, однак у неділю зафіксується лише хмарність.

Температура також не стоятиме на місці. Денні показники коливатимуться від +21 до 14 градусів, а вночі — від +12 до 8 градусів, як мовиться на сайті Sinoptik.

У п'ятницю, 11 жовтня, хмари закриють небо з самого ранку і до пізнього вечора. В кінці дня очікується дощ. Денна температура підвищиться до +21 градусу, а вночі опуститься до +12 градусів. Максимальні пориви вітру прогнозуються у денний час — легкі 2 м/с.

У перший вихідний, 12 жовтня, очікується похмура погода. Сильний дощ має розпочатись вночі та протриматись вранці. Вдень його сила зменшиться і до вечора він завершиться. Повітря вдень прогріється до 16 градусів, а вночі охолоне до +11 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить легкі 3 м/с.

Протягом неділі, 13 жовтня, прогнозується мінлива хмарність. Показники на термометрах у денний час сягнуть +14 градусів, а вночі впадуть до +8 градусів. Найбільші пориви вітру передбачаються на початку другої половини доби — легкі 2 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Києві прогнозується мінусова температура та можлива ожеледиця.