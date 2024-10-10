Останній теплий день осені: прогноз погоди в Києві на 11 жовтня

Сонячно буде недовго

В Україну насувається похолодання, яке не омине й столицю. Проте у п'ятницю, 11 жовтня, вдень ще буде тепло до +20°С, а вже з суботи температура значно знизиться.

Про це свідчать дані meteofor.com. Синоптики не прогнозують на 11 жовтня сильних опадів та грози, але невеликий дощ може початись увечері.

У п'ятницю, 11 жовтня, в столиці вдень сонце пригріє від +14 до +21°С, а вночі стовпчик термометра опуститься від +13 до +15 градусів. Опадів зранку та вдень не прогнозується. Небо зранку буде ясне, але після обіду його затягнуть хмари, які протримаються до вечора.

Пориви вітру 11 жовтня у Києві становитимуть від 3 до 9 м/с. Протягом дня він змінюватиме напрямок і ставатиме то південно-східним, то південним.

Нагадаємо, що у жовтні на кілька днів прийде "бабине літо" в Україну. У більшості регіонів температура повітря буде комфортною для середини осені. За прогнозами синоптиків, "бабине літо" триватиме кілька днів, і вже до кінця тижня почнеться справжня осінь з похолоданням, зливами та вітром.

До речі, у четвер, 10 жовтня, смертоносний ураган "Мілтон" вже вдарив по Флориді у США. У мережі з'явились фото та відео перших наслідків негоди. Зазначається, що евакуюватися вже пізно.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про ураган "Мілтон", який вирує у США, як він виглядає і куди мчить.