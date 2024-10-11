В Киеве продолжаются осадки: испортят ли они настроение на выходных

Стоит доставать более теплую одежду

Столицу накрыла непогода этими днями. По словам синоптиков, дожди будут идти в пятницу и субботу, однако в воскресенье зафиксируется лишь облачность.

Температура тоже не будет стоять на месте. Дневные показатели будут колебаться от +21 до 14 градусов, а ночью от +12 до 8 градусов, как говорится на сайте Sinoptik.

В пятницу, 11 октября, облака закроют небо с самого утра и до позднего вечера. В конце дня ожидается дождь. Дневная температура повысится до +21 градуса, а ночью опустится до +12 градусов. Максимальные порывы ветра прогнозируются в дневное время – легкие 2 м/с.

В первый выходной, 12 октября, ожидается пасмурная погода. Сильный дождь должен начаться ночью и продержаться утром. Днем его сила снизится, и к вечеру он завершится. Воздух днем прогреется до 16 градусов, а ночью охладится до +11 градусов. Сила ветра в этот день не превысит легких 3 м/с.

В течение воскресенья, 13 октября, прогнозируется переменная облачность. Показатели на термометрах в дневное время достигнут +14 градусов, а ночью упадут до +8 градусов. Наибольшие порывы ветра предполагаются в начале второй половины суток – легкие 2 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Киеве прогнозируется минусовая температура и возможная гололедица.