Всього три дні: синоптик сказала, коли буде бабине літо в Україні цього року

Синоптик озвучила погоду на жовтень в Україні

У жовтні на кілька днів прийде "бабине літо" в Україну. У більшості регіонів температура повітря буде комфортною для середини осені.

Такий прогноз зробила представник українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха під час брифінгу. Вона пояснила, що "бабиним літом" називають період короткого потепління після відчутного осіннього похолодання.

"Ось у нас зараз було протягом кількох днів певне зниження температури… така осіння погода. Перед цим подекуди по районах окремих західних областей (переважно Прикарпаття) навіть трошки були заморозки. Там буквально одна-дві ночі, і тільки на ґрунті, то є не сильні такі. Проте, все одно трохи "дихання осені" ми відчули", — сказала Птуха.

Синоптик пояснила, що в середу, 9 жовтня, четвер, 10 жовтня, і навіть до п’ятниці, 11 жовтня, у більшості регіонів України температура залишатиметься в межах +17…24 протягом дня. Такі температури можна назвати досить зручними для осіннього періоду.

"Отже, суто за народною термінологією, можна сказати, що ось ці дні, на цьому тижні, можна назвати "бабиним літом" коротеньким. Буквально ось ці три дні ", — зазначила Птуха.

Водночас, нічні температури в Україні все ж таки залишатимуться вже невисокими — в межах 4-11 градусів у більшості регіонів. У південній частині країни вночі від +12 до +16 градусів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну триває похолодання. Синоптик Наталія Діденко розповіла, коли чекати на заморозки та мокрий сніг.