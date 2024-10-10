Діставайте тепліші речі! В Україну йдуть холоди та дощі, прогноз на найближчі дні

Синоптик озвучив прогноз погоди на середину жовтня

Перша декада жовтня цього року починалася з аномально теплої літньої погоди, але поступово температура помітно знизилася та наблизилася до кліматичної норми. У більшості областей пройшли дощі, місцями вже випало більше однієї місячної норми опадів. Посушлива ситуація зберігається лише на крайньому північному сході країни та місцями у центральних областях, куди сильні опади не дісталися.

Згідно зі свіжими прогнозами, 11 та 12 жовтня, під впливом південно-західних повітряних потоків, в Україну ненадовго прийде тепле повітря з країн Балканського півострова та Туреччини. Але тепла погода триватиме недовго. Про це відомий синоптик Ігор Кібальчич розповів у коментарі сайту "Телеграф".

За його словами, холодна повітряна маса із північного заходу, з районів Скандинавського півострова та країн Балтії поступово пошириться на всю територію нашої країни. І якщо 11 жовтня денна температура повітря коливатиметься в діапазоні +20…+26 °С, то вже 13 жовтня вона знизиться по всій території України до +7…+14 °С, у південній частині та Криму до +16…+18 ° З. З похолоданням прийдуть дощі, які торкнуться всіх регіонів країни, а у південних, центральних та північних областях можуть бути сильними, часом у супроводі гроз та шквалистого посилення вітру місцями до 15 – 20 м/с.

Нестійкої та холодної погоди варто чекати також 14 – 16 жовтня, через прихід прохолодних повітряних мас із півночі середній фон температур по країні виявиться нижчим за норму на 2 – 5 °С. Поступово атмосферний тиск підвищуватиметься у зв’язку з формуванням скандинавського антициклону і його впливом на нашу країну. Загальний фон температур продовжуватиме поступово знижуватися, зазначає Кібальчич. Вночі стовпчики термометрів покажуть +2…+8 °С, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі очікуються заморозки до -3 °С. Денна температура коливатиметься в межах +8…+13 °С.

Загалом холодна погода протримається до кінця другої декади жовтня. І ймовірність опадів після 16 – 17 жовтня помітно зменшиться у зв’язку з активнішим зростанням атмосферного тиску. Таким чином, вже найближчими днями більша частина території нашої країни зануриться в метеорологічну осінь, тобто середньодобова температура повітря не перевищуватиме +15 °С протягом тривалого часу.

На карті представлено для наочності розподіл аномалій температури повітря в Європі на 14 жовтня 2024 року. Добре видно, що в центральній та східній Європі температура повітря виявиться помітно нижчою за норму (синя заливка).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптик Наталія Діденко розповіла, коли чекати на заморозки та мокрий сніг. За її прогнозом, вже незабаром в Україну прийде похолодання.