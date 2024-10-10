Київ знову готується до дощів та похолодання: коли прийде непогода

Осінь нагадує про себе

Наразі столиця насолоджується більш-менш ясною та теплою погодою. Однак вже наприкінці тижня на небо набіжить ще більше хмар, які принесуть з собою дощі та відчутне похолодання.

Упродовж 10-12 жовтня денні показники на термометрах знизяться з +21 градусу до +10 градусів. Про це свідчать дані сайту Meteofor.

У четвер, 10 жовтня, з самої ночі й до пізнього вечора прогнозується мінлива хмарність. Опадів не буде. Денна температура підвищиться до +20 градусів. Нічна температура впала до +12 градусів. Максимальна сила вітру очікується у денний час — свіжі 8 м/с.

П'ятниця, 11 жовтня, очікується переважно похмурою. На початку другої половини доби має пройти дрібний дощ. Повітря вдень прогріється до +21 градусу, а вночі охолоне до +13 градусів. Потужність вітрів в цю добу не перевищить свіжих 8 м\с.

Перший вихідний цього тижня, 12 жовтня, принесе сильну хмарність та дощі. Вночі мають початись сильні опади, але вранці їх сила трохи знизиться і до обіду вони завершаться. Однак ввечері знову дощитиме. Показники на термометрах вдень виростуть до +10 градусів, а вночі буде тепліше — +16 градусів. У цю добу найбільша сила вітрів прогнозується вранці-вдень — свіжі 10 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні буде бабине літо в цьому році.