Літня погода зміниться заморозками: коли у Києві може бути ожеледиця

Вже незабаром у місті очікується мінусова температура повітря

Тепла погода у столиці вже незабаром зміниться похолоданням, заморозками та, можливо, мокрим снігом. Не виключено, що при цьому на мешканців Києва очікує ожеледиця на дорогах.

Зазначимо, що синоптик Наталія Діденко прогнозувала погіршення погоди в Україні вже з 13 жовтня. А вже з 17-18 жовтня можливі заморозки та подекуди випадання мокрого снігу.

"Вже з неділі, з 13 жовтня, очікується поступове похолодання, яке до кінця наступного тижня, з 17-18 жовтня, може посилитися до заморозків і навіть подекуди мокрого снігу", – казала Діденко.

Якщо Київ торкнеться заморозків та опадів у вигляді мокрого снігу в ці числа, то, ймовірно, в місті буде ожеледиця.

Водночас синоптик наголосила, що цей прогноз є орієнтовним, тому інформація щодня уточнюватиметься.

Варто додати, що на метеорологічних сайтах згідно з прогнозами, наприкінці жовтня температура повітря у Києві почне опускатися вночі до -1.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли у Львові чекати на заморозки та мороз. Метеоролог Ігор Кібальчич назвав дати.