Викрав РЕБ та багато іншого: у Києві чоловік нахабно пограбував військового

Зловмисник обчистив авто військового і сховав речі у сусідки

У Києві стався зухвалий випадок пограбування автомобіля військовослужбовця. З нього викрали цінне обладнання та особисті речі. Правоохоронці розшукали викрадене майно, яке зловмисник намагався приховати.

Підозрюваним у крадіжці виявився 40-річний місцевий житель, якому загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Інцидент трапився у Святошинському районі столиці, де зловмисник навмисно шукав автомобілі з цінними речами. Обравши пікап Dodge Ram, чоловік розбив вікно та викрав військове обладнання для радіоелектронної боротьби (РЕБ), пульт керування безпілотником, комп'ютерну техніку та документи власника.

Намагаючись приховати сліди злочину, крадій переклав викрадене майно до сумки та залишив на зберігання у своєї сусідки. Під час проведення невідкладних слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили всі викрадені речі.

Наразі підозрюваного затримано згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вчинення крадіжки в особливо великих розмірах чоловіку загрожує покарання від п'яти до восьми років ув'язнення.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що у Києві таксист обікрав дружину зниклого військового на 400 тисяч гривень. Зловмиснику повідомили про підозру.