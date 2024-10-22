Похитил РЭБ и многое другое: в Киеве мужчина нагло ограбил военного

Злоумышленник очистил авто военного и спрятал вещи у соседки

В Киеве произошел дерзкий случай ограбления автомобиля военнослужащего. Из него украли ценное оборудование и личные вещи. Правоохранители разыскали похищенное имущество, злоумышленник пытался скрыться.

Подозреваемым в краже оказался 40-летний местный житель, которому грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Инцидент произошел в Святошинском районе столицы, где злоумышленник намеренно искал автомобили с ценными вещами. Выбрав пикап Dodge Ram, мужчина разбил окно и угнал военное оборудование для радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пульт управления беспилотником, компьютерную технику и документы владельца.

Пытаясь скрыть следы преступления, вор переложил похищенное имущество в сумку и оставил на хранение у своей соседки. Во время проведения неотложных следственных действий стражи порядка обнаружили и изъяли все похищенные вещи.

В настоящее время подозреваемый задержан согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершение воровства в особо крупных размерах мужчине грозит наказание от пяти до восьми лет заключения.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что в Киеве таксист обворовал жену пропавшего военного на 400 тысяч гривен. Злоумышленнику сообщили о подозрении.