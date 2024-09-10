Щоб утримати партнера, збрехав, що може народити: суд прийняв рішення по трансгендеру, який викрав немовля

Стали відомі нові деталі резонансної справи

У вівторок, 10 вересня, суд продовжив запобіжний захід чоловікові-трангендеру, якого підозрюють у викраденні дитини з Кременчуцького перинатального центру.

"Мені довелося збрехати, що я можу народити, — заявив у суді 25-річний підозрюваний. — Я прочитала в Інтернеті, що людина-гібрид може мати дітей. І, щоб утримати партнера, я йому збрехала… Ми зустрічалися з ним цілий рік, він часто до мене приїжджав…"

Чоловік за ґратами, який ідентифікує себе як жінку, розкаюється у вчиненому злочині й просить не показувати його обличчя та не називати імені (до речі, мати зве його жіночим ім’ям). Говорить, що в нього не було злого умислу щодо викраденої дівчинки. Це ж неофіційно підтверджувала й одна з правоохоронниць, яка була присутньою при затриманні викрадача ще 16 липня цього року. На його добре ставлення до немовляти вказували нові дитяча коляска, одяг та купа іграшок…

Відомо, що підозрюваний — четверта дитина в багатодітній родині (в нього є три старші сестри), ніде офіційно не працював, постійних статків не мав. Проживав у одному з приміських сіл з літньою матір’ю. Однак при обранні запобіжного заходу Октябрським районним судом Полтави 18 липня цього року заявляв, що його місячний дохід становить 57 тисяч гривень. Швидше за все, таку зарплату мав його хлопець, начебто військовослужбовець.

Затримання підозрюваного

Чоловік, котрий підтримував стосунки з трансгендерною жінкою, за свідченням сусідів, дійсно гарно ставився до її родини і, певно, мав плани на спільне проживання. В усякому разі, на це вказує хоча б збудований, швидше за все, за його кошт, добротний паркан і ворота. На їхньому фоні старенька занехаяна хата видавалася зовсім жалюгідною. Начебто у планах неформальної молодої сім’ї було її відремонтувати.

Кременчуцький перинатальний центр

18 липня суд обрав підозрюваному у кіднепінгу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 60 560 гривень. І відправив трансгендерну жінку в чоловічу камеру.

Та протягом відведених двох місяців слідство не до кінця розібралося у цій життєвій драмі, а партнер підозрюваного зник, так і не внісши застави. Тому підсудному знову довелося повернутися за ґрати.

"Я для себе зробив висновок: не треба заради когось старатися, жертвувати своїм життям, щоб потім сидіти за ґратами. Я скажу так: якби не ця людина — я себе не вигороджую — мене не було б ось тут", — заявив підозрюваний. І просив про пом’якшення міри запобіжного заходу.

Підозрюваний

"Яка є загроза, скажіть? Якби в мене були можливості, то я не був би у СІЗО. А в мене немає можливостей, — звернувся він до суду. — Я прошу, щоб усе було по справедливості, а не так, як ви завжди робите: одразу під варту. Дайте хоча б шанс побути вдома, прийти в себе. Яка загроза? Це не правда. Просто я хочу справедливості. Я бачу, її тут немає".

Адвокатка підозрюваного Олександра Євграфова теж просила змінити запобіжний захід на домашній арешт.

"Мій підзахисний розуміє, що переховування йому особисто нашкодить, і він не збирається цього робити. Знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей та документів, що мають значення для кримінального провадження, він можливості не має. Усі докази були вже вилучені органами досудового розслідування, доступу до таких доказів мій підзахисний не має. Проживає із матір’ю похилого віку, яка не здатна наразі сама себе доглядати. Він допомагав їй по господарству", — аргументувала вона своє клопотання.

Підозрюваний

Слідчі обіцяють завершити досудове слідство до 17 жовтня. Тож, щонайменше, до цієї дати підозрюваний у викраденні дитини залишиться у СІЗО. Якщо, знову ж таки, за нього не внесуть визначену раніше заставу.

За словами прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури Олександра Рябовола, підозрюваний не має міцних соціальних зв'язків, злочин вчинив у період воєнного стану, а тому без обрання запобіжного заходу у вигляді обмеження особистої свободи, є достатня підстава вважати, що останній може переховуватися від органів досудового розслідування або суду. Окрім того, підставою для продовження строку досудового розслідування є необхідність проведення підозрюваному амбулаторної судово-психіатричної експертизи, яка має зробити висновок щодо його психоемоційного стану, зокрема, його ставлення до скоєного діяння, на основі чого можна буде говорити про його осудність чи неосудність.

Наразі "Телеграф" не має інформації про ставлення співкамерників до чоловіка-жінки, але, можливо, воно не є толерантним.

Нагадаємо, 14 липня цього року підозрюваний проник до післяпологової палати перинатального центру Кременчука. Доки там не було медперсоналу та породіль, він викрав новонароджену Кіру і виніс її у пакеті. Потім на таксі дістався до місця свого проживання, де й утримував дитину.