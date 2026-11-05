Прощавай, керамічна плитко: яке підлогове покриття буде в тренді у 2027 році

Деякі системи дозволяють оновити підлогу без демонтажу старого покриття, а мікроцемент допомагає створити поверхню без видимих швів.

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Вінілові покриття під дерево та камінь стають популярною альтернативою керамічній плитці й входять до трендів 2027 року. Їх обирають за різноманіття оздоблень, простий догляд і можливість у деяких випадках укласти нову підлогу поверх старої.

Про цю тенденцію повідомляє Los Andes. Обійтися без демонтажу можна не завжди: це залежить від обраної системи та стану основи.

Чому обирають вініл під дерево та камінь

Вініл імітує малюнок різних порід дерева, каменю та інших матеріалів. Завдяки цьому можна підібрати оздоблення, яке має природний вигляд і пасує для спальні, вітальні чи іншого приміщення. Водночас догляд за вініловою поверхнею залишається звичним.

Деякі види такого покриття, залежно від складу та способу укладання, тепліші на дотик і тихіші за окремі види керамічної підлоги. Імітація дерева додає інтер’єру візуального тепла, а щоденне прибирання зазвичай простіше, ніж догляд за натуральною деревиною, чутливою до води та перепадів умов у приміщенні.

Для ванної важливі стійкість покриття до води та зношування, а також захист від ковзання. Деякі вінілові покриття мають протиковзну обробку. Довговічність підлоги у вологій зоні залежить, зокрема, від того, наскільки герметичні стики.

Коли нове покриття укладають на стару плитку

Деякі замкові та клейові вінілові системи можна укладати безпосередньо на керамічну плитку. Але основа має бути міцною, чистою, сухою та достатньо рівною. Точні вимоги залежать від конкретного продукту.

Глибокі шви між плитками, розхитані елементи, перепади висоти та проблеми з вологістю потребують попередньої підготовки. Від стану основи залежить, чи вдасться скоротити обсяг демонтажу, кількість будівельного сміття та строки ремонту.

Вартість оновлення складається з ціни покриття та витрат на монтаж. Сам по собі вибір вінілу не визначає підсумковий бюджет: вінілові й керамічні матеріали є в різних цінових категоріях, а обсяг підготовчих робіт залежить від стану підлоги.

Вінілове покриття під дерево стає альтернативою керамічній плитці

Мікроцемент і світле оздоблення для невеликої ванної

Ще одна альтернатива плитці – мікроцемент. Він створює однорідну поверхню майже без видимих швів. Ним оздоблюють стіни й підлогу, а також об’єднують окремі елементи, наприклад стільницю та раковину.

У невеликих ванних, особливо площею менш як 5 м², візуально цілісне оздоблення допомагає зримо розширити простір. Подібний ефект дають декоративні смоли та великоформатний керамограніт із мінімальною кількістю швів і затиркою в тон.

На сприйняття розмірів впливає і колір. Теплі білі, приглушені бежеві та м’які сірі відтінки відбивають природне й штучне світло, а глянцеві поверхні посилюють цей ефект. Вузька плитка, укладена вертикально, візуально витягує стіни й робить стелю вищою.

У душовій використовують плити на всю висоту: вони прибирають горизонтальні шви та створюють ціліснішу поверхню. У компактному приміщенні мозаїку застосовують дозовано – у ніші, біля раковини або на одній стіні, щоб додати фактури й не перевантажити інтер’єр.

Безшовне оздоблення мікроцементом допомагає візуально розширити невелику ванну

Що це означає для планування ремонту

Вибір нової підлоги починається з оцінки основи, а не з малюнка покриття. Саме ця перевірка визначає, які варіанти укладання доступні та які підготовчі роботи потрібно включити до кошторису. Порівнювати вініл і плитку за бюджетом має сенс уже з урахуванням цих витрат.

Як повідомляв "Телеграф", окремі системи для підлоги дають змогу прискорити ремонт.