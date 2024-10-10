Рекорд за останні роки: українців затримали за виробництво наркотиків у Латвії

При затриманні використовувалися дрони, авто та квадроцикли.

У Латвії виявили велику лабораторію синтетичних наркотиків. П’ятеро фігурантів із восьми виявилися громадянами України.

Операцію одразу у кількох містах поліцейські провели ще минулого тижня. Проте деякі деталі, зокрема причетність українців, залишалися в таємниці, пише "Європейська правда".

Операція проводилася Латвійською державною поліцією разом із співробітниками Європейського бюро поліції (Europol). У ній використовувалися автомобілі, квадроцикли та дрони.

"Раніше Латвійське телебачення повідомило, що у волості Зіємєрі, неподалік Алуксне, місцеві жителі спостерігали активні дії поліцейських на території якогось складу, що могло вказувати на розкриття незаконної діяльності", — повідомило місцеве видання Delfi.

Правоохоронці розкрили журналістам, що виявили більше тонни готових синтетичних наркотиків вартістю не менше 400 млн. євро, що є рекордом за останні роки. Крім того, було вилучено обладнання для виготовлення наркотиків та 38 тисяч літрів різних компонентів, які використовують у виробництві.

Виробники наркотиків планували їх збувати в інших країнах Європи чи Росії та Білорусі, припускає слідство.

Стало відомо, що загалом затримали вісьмох підозрюваних у приналежності до злочинного угруповання. П’ятеро з них є громадянами України, двоє – поляками, а ще один – американець. Шістьох фігурантів уже відправили під варту.

Раніше українська журналістка Олена Мудра розповіла, що наші співгромадяни все частіше стикаються з негативним ставленням за кордоном.