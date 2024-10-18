У Києві затримали наркодилера з РФ із екзотичною зовнішністю (фото)

Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі

У Києві правоохоронцям вдалося затримати громадянина РФ, який у столиці розповсюджував наркотичні речовини шляхом "закладок". Чоловік залишав потенційним покупцям різноманітний товар – від канабісу до психотропів.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта було вилучено наркотиків на суму близько 1 мільйона гривень. Про подробиці затримання розповіли у прес-службі Київської міської прокуратури.

Повідомляється, що столичним правоохоронцям вдалося затримати 29-річного громадянина Росії, який у Києві займався поширенням різноманітних небезпечних наркотичних речовин. Він розкладав "закладки" з канабісом, амфетамінами, психотропами та PVP.

Правоохоронцям вдалося вийти на слід зловмисника та затримати його. При собі у чоловіка було виявлено 26 пакунків із психотропною речовиною — PVP, яку він мав намір збути шляхом "закладок".

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання фігуранта було виявлено та вилучено 1,2 кг канабісу, близько 1,5 кг амфетаміну та близько 100 гр PVP.

Загальна маса вилучених речовин становить близько 3 кг вартістю близько 1 мільйона гривень.

Наркоторговцю з РФ повідомили про підозру у незаконному придбанні та зберіганні особливо небезпечних психотропних речовин з метою збуту в особливо великих розмірах.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна. Слідство по цій справі триває.

Нагадаємо, у Києві викрили угруповання, яке збували психотропи через чат-бот. Під час обшуків за місцем проживання фігурантів вилучено наркотиків на суму близько 5 мільйонів гривень.

До складу наркоугруповання входило шестеро людей. За вчинене ним загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Києві викрили міжнародне наркоугрупування. Незаконний "бізнес" приносив злочинцям близько 100 мільйонів гривень прибутку на рік.