Мурашки по коже: где в Киеве можно увидеть призрак всадника без головы (видео)

Жутко интересно

В Киева есть множество необычных и таинственных зданий, которые окутаны жуткими слухами и леденящими кровь городскими легендами. К примеру, в Подольском районе столицы можно увидеть призрак всадника без головы, который раз в году выезжает на улицу и пугает местных жителей.

Считается, что всадник был зверски убит казаками — ему отрубили саблей голову. Именно поэтому его душа не может обрести покой и он много столетий пытается найти своих палачей и отомстить им.

"Телеграф" рассказывает о малоизвестной киевской легенде про призрак всадника без головы, которая пугает и завораживает одновременно. А старожилы советуют обходить эту местность стороной даже в светлое время суток.

На улице Покровской на Подоле в 1649 году на территории собора имени Михаила Доброго произошла массовая казнь. Сейчас здесь располагается киевский лицей №100 "Подол".

До наших дней сохранилась лишь колокольня, которая была заложена Самойлом Кошкой. В 1649 году в каменном доме за этой колокольней жил полковник Речи Посполитой Данило Голуб. Он был известным киевским магнатом, полковником и мог похвастаться влиятельными родственниками.

В августе 1649 года был подписан мирный договор между Богданом Хмельницким и Яном 2 (королем Речи Посполитой). При этом казаки недолюбливали Голуба из-за того, что он в свое время принял сторону польских войск и "точили на него зуб".

В это же время Данило Голуб возвращается в свое киевское имение. Он собрался посетить богослужение в церкви Михаила Доброго и взял с собой несколько слуг. Ему необходимо было пройти всего 100 метров, но внезапно на него напали казаки и отрубили ему саблей голову.

Богдан Хмельницкий приказал арестовать виновных в убийстве полковника во время мира. Было задержано около 20 человек и их всех казнили. Это была одна из самых массовых казней в Киеве.

С того времени со двора своего бывшего имения в день своей гибели Данило Голуб выезжает на коне вместе с теми казаками, которые были причастны к его смерти и казнены.

Все они ночью объезжают Киев и запугивают местных жителей. При этом Голуб держит в руках свою голову и командует обезглавленными казаками.

По легенде, полковник карает всех, кто смеет нарушать закон.

Подробнее о всаднике без головы рассказывает украинский историк Александр Алферов:

Напомним, одной из самых больших и известных заброшек столицы считается Дом культуры на Виноградаре. Это место должно было стать ярким "общественным ядром" района, но превратилось в недострой. Данная территория окутана городскими легендами и имеет дурную славу среди местного населения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, где в Киеве находится атмосферная "призрачная" гостиница из позапрошлого века и как выглядит этот отель. К сожалению, здание ее давно опустело и не принимает постояльцев, однако это место продолжает будоражить воображение современников и притягивать внимание ценителей колоритных строений из прошлого.