На Донеччині облаштували укриття у школах та дитсадках, але є нюанс

Усього було витрачено 50 мільйонів гривень

У рамках загальнообласної програми створення захисних споруд у громадах Донецької області завершено облаштування укриттів у навчальних закладах.

Про це під час чергового засідання робочої групи "Прозорість та підзвітність" повідомила директорка департаменту освіти та науки Донецької ОДА Тетяна Сідашева, передають "Слов’янські відомості".

"Роботи з облаштування укриттів у навчальних закладах, що включають 14 шкіл та 4 дитсадки, вже завершено у восьми громадах області: Слов’янській, Краматорській, Андріївській, Миколаївській, Криворізькій, Новогродівській, Новодонецькій та Покровській", – йдеться у повідомленні.

Нинішнього року обласний бюджет витратив на це понад 50 мільйонів гривень. Зазначається, що облаштування укриттів вже завершено, що дозволить забезпечити безпеку учнів та вихованців навчальних закладів в умовах надзвичайних ситуацій.

Варто зазначити, що в абсолютній більшості шкіл Донецької області навчання відбувається дистанційно. Про це Міністерство освіти та науки України повідомило у відповіді на запит ЕП.

Так, з 256 установ загальної та середньої освіти 254 працюють у дистанційному режимі, тоді як лише 2 школи працюють офлайн. З 77 412 учнів на Донеччині, до школи ходять лише 148 дітей.

Нагадаємо, у Київській області планують витратити колосальні гроші на капітальний ремонт підвального приміщення у психоневрологічному інтернаті. Йдеться про більш ніж 4 мільйони гривень.