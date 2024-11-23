Деньги падают в черную дыру: скандальная стройка в Киевской области съела десятки миллионов, виновных нет

Долгострой в Чабанах неоднократно привлекал внимание правоохранителей

Пока в прифронтовых регионах Украины быстро строят подземные школы в разгар войны, в поселке Чабаны, расположенном в пригороде Киева, не смогли построить учебное заведение за два десятка лет. Уже готовую "коробку", несмотря на неоднократное выделение средств из бюджетов разных уровней, так и не довели до ума. В настоящее время объект фигурирует в очередном уголовном деле.

"Телеграф" разбирался, почему активно разрастающийся населенный пункт так и не получил собственную школу.

Строительство школы изначально сопровождали скандалы

Поселок Чабаны – это почти окраина Киева, здесь за последние годы появился не один высотный жилой комплекс, соответственно выросло количество как взрослых, так и детей. Впрочем, в населенном пункте никогда не было собственной школы, поэтому на учебу ребята вынуждены добираться в соседние села или даже столицу. Попытки построить собственное учебное заведение предпринимались с конца 90-х, но успешными их назвать нельзя, ведь все, что тогда удалось сделать – обустроить фундамент.

- Под строительство школы было выделено 4 га за счет земель госпредприятия "Опытное хозяйство "Чабаны" ННЦ "Институт земледелия НААН", — напомнила предысторию Надежда Бунис, которая ранее была депутатом Чабановского поселкового совета. — Далее участок уменьшили до 3,6, а впоследствии 3,2 га – это уже произошло, когда поселковым головой был Анатолий Загорулько (занимал эту должность в 2010-2015 гг.). Я еще у него тогда спрашивала, куда "делась" остальная часть и где он планирует строить школьный стадион. Впоследствии возник страшный скандал с подъездом к учебному заведению, который принялись расширять за счет частных участков. В результате дорогу все-таки обустроили, установили ограждение, наняли охрану и т.д.

Собеседница добавляет, что проект на объект несколько раз перерабатывали и дополняли. При этом постоянно "росли ставки".

– Кажется, в 2013 году государственная финансовая служба проводила проверку расходования средств на строительство, – продолжила рассказ Надежда. – Тогда было установлено, что были приобретены плиты, которые уже были в употреблении, к тому же они много лет фундамент стоял под открытым небом, порос деревьями. Впоследствии, когда Чабановским поселковым головой стал Александр Киризлиев (это произошло в 2015 году), он задумал сделать в школе бассейн. Проектно-сметную документацию снова пересмотрели, и произошло удорожание.

По данным сайта закупок Prozzoro в 2016 году Чабановский поссовет объявил тендер на новое строительство школы на 108,9 млн гривен. Неожиданно во время торгов цена упала до 85 млн гривен и оказалась, по информации издания "Наши деньги", завышенной. Ведь на тот момент по расчетам Минрегионстроя стоимость строительства школы на 720 учеников должна была быть на уровне 50,3 млн гривен.

Перед началом работ строительство даже освятили, и даже это не помогло его завершить

Однако власти заключили соглашение с победителем торгов – ООО "Строительная страна "Вакан" с уставным капиталом в 1000 гривен (за последние годы, по данным Опендатабот, он вырос до 300 тыс. гривен – Авт. ), которое начало выполнение работ, но продолжались они недолго. Этому поспособствовала общественная организация "Центр противодействия коррупции", которая тендер обжаловала, заручившись выводами Государственной аудиторской службы. В документе было засвидетельствовано несоответствие предложения от "Вакана" требованиям тендерной документации. Все собранные данные активисты изложили в обращении к стражам порядка, что стало основанием для открытия 23 февраля 2017 года уголовного производства по ч. 1 ст. 364 УК Украины ("злоупотребление властью или служебным положением").

Так школа в Чабанах выглядела несколько лет назад, когда ее в очередной раз взялись достраивать

Пока расследование еще продолжалось, власти объявили… очередной тендер. Теперь уже на сумму 172,1 млн гривен . И снова два участника тендера предлагали со старта более низкие цены, а победило ООО "Строительная компания "Форум", которое обязалось построить школу за сумму, меньшую на 15 млн гривен, то есть за 157,1 млн гривен. За следующие годы фирма выполнила значительный объем работ, будущая школа получила не только стены, но и крышу, были установлены окна и двери, окрашен фасад. "Форум" должен был получить за свою работу 91,5 млн гривен (по крайней мере, такая сумма указана в отчете о выполнении договора о закупке, датированном 13 января 2022 года).

Согласно документу, подрядчик якобы получил 95 миллионов гривен

Периодически строительство учебного заведения упоминалось в новостях использовалось разными должностными лицами для пиара. Например, в 2019 году в Чабаны наведывалась делегация из представителей Киево-Святошинской районной государственной администрации и совета, которые присоединились к финансированию, а также Киевской ОГА. Они "приятно удивлялись объемам и качеству работ", а также выражали надежду, что уже в этом году школа будет принимать учеников.

А 21 октября 2020 года Чабановский поселковый голова презентовал трогательное видео о том, как наконец-то школьный долгострой завершен и скоро в него пригласят школьников. На кадрах учебное заведение, действительно, выглядело снаружи готовым к сдаче в эксплуатацию, но оно не начало работать ни в том году, ни позднее.

Подрядчики менялись, а методы — нет

На следующие полтора года упоминания о школе исчезают из публичного пространства. "Склейка" – и объявление 14 февраля 2022 нового, уже третьего тендера на строительство школы в Чабанах. На этот раз на 155,6 млн. гривен. То есть на почти такую же сумму, как и пять лет назад. Новый виток строительства поселковые власти явно планировали выполнить не за средства местного бюджета, ведь по сообщению пресс-службы Киевской областной госадминистрации проект включили в программу "Большое строительство". Но ее, как и проведение торгов, поставило на стоп полномасштабное вторжение.

Об амбициозных планах заявлял Департамент регионального развития Киевской ОГА

Впоследствии, а именно осенью 2022 года, подразделение Государственной аудиторской службы провело проверку закупки услуги по строительству, которую осуществил Чабановский поссовет у ООО "Форум". Контролем было охвачено в общей сложности 2,4 млн гривен средств спецфонда госбюджета и 35,3 млн гривен спецфонда местного бюджета. Как отмечается в определении Киево-Святошинского суда : "По результатам проверки установлено, что в нарушение требований законодательства завышена стоимость и объем выполненных ремонтно-строительных работ, что в свою очередь привело к потерям местного бюджета Чабановского поселкового совета в общей сумме 12 981 701 гривен" . Анализ полученных данных свидетельствует, что должностные лица Чабановского поселкового совета и должностные лица ООО "Строительная компания "ФОРУМ" нарушили требования Закона Украины "О публичных закупках" и намеренно завысили стоимость и объем выполненных ремонтно-строительных работ с целью личного обогащения ".

Так школа в Чабанах выглядела внутри в 2022 году, отмечают местные жители.

При этом Фастовское райуправление полиции в начале 2023 проводило расследование сделок по строительству школы в Чабанах. В этот раз по ч. 1 и 3 ст. 191 УК Украины ("присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц"). И это дело объединили еще с одним, возбужденным на основе результатов аудиторской проверки. На тот момент один из фигурантов – поселковый голова Александр Киризлиев – уже находился за пределами страны, бежав еще в начале полномасштабного вторжения в Москву.

Снаружи школа выглядела как готовая к эксплуатации

Осенью 2023 года на сайте Чабановского поссовета местные жители разместили петицию с просьбой предусмотреть средства на достройку школы на следующий год. В ответ чиновники сообщили, что проект строительства школы нуждается в корректировке (опять?!) и проведении экспертизы. "После прохождения данных обязательных стадий реализации проекта, вопрос выделения средств будет рассматриваться как первоочередной, с привлечением всех возможных вариантов финансирования. Отмечаем, что мы понимаем обеспокоенность родителей детей громады и стремимся обеспечить предоставление качественных образовательных услуг", – говорится в сообщении.

Но выяснить, предпринимались ли запланированные шаги, и в каком же состоянии находится здание и сколько средств на него было потрачено, а сколько еще нужно, чтобы запустить в эксплуатацию, в Чабановском поселковом совете сообщать по запросу "Телеграфа" не стали. Так же, как и не смогли или не захотели сообщить, а сколько детей школьного возраста вынуждены ездить на учебу в другие населенные пункты. Обоснование в кабинетах власти выдали железобетонное: материалы по строительству многострадальной школы в поселковом совете изъяли в рамках упомянутого выше уголовного производства. К тому же существует тайна следствия, так что никакой информации по теме должностные лица обнародовать не готовы.

Материалы изъяли, а информация видимо выветрилась из головы чиновников

Не прояснили ситуацию ни в Киевской ОВА, поскольку отметили, что не были вовлечены в проект, и не владеют информацией о выделении средств в 2022 году. Хотя, напомним, именно областная госадминистрация на своем сайте сообщала о планах по достройке школы в Чабанах и еще четырех учебных заведений.

В Киевской ОВА отметили, что не были вовлечены в проект строительства в Чабанах

Также органы прокуратуры не очень пролили свет на ситуацию. Разве что в Киево-Святошинской прокуратуре сообщили в ответ на запрос "Телеграфа", что дело 2017-го года, в котором фигурировала школа, было закрыто в 2018-м. Основание — п.2 ч.1 ст. 284 УК Украины, то есть было "установлено отсутствие в деянии состава уголовного преступления".

Дело 2017 было закрыто, потому что правоохранители не увидели состава уголовного правонарушения

А вот дело 2023 года еще расследуют правоохранители, о чем сообщили в Фастовской окружной прокуратуре и отметили, что в рамках расследования подозрение никому не вручалось. При этом в ответе также отмечено, что отсутствуют факты внесения в ЕРДР сведений по результатам проверок строительства школы в Чабанах.

Подозрения по делу 2023 года пока ни одному человеку вручено не было

Без школы Чабанам критически плохо

Пока история со школой в Чабанах выглядит очень некрасиво. Смена подрядчиков, перепады в стоимости, подозрения в злоупотреблениях со стороны местных чиновников и строителей. Но никаких действенных результатов не продемонстрировано и выводов не сделано ни со стороны правоохранителей, ни представителей областной власти. Бывший поселковый голова — в России, его преемница – и.о. поселкового головы Елена Соболева, по словам местных жителей, не идет на контакт в школьном вопросе и с громадой.

Кстати, проблемным в Чабанах является не только строительство учебного заведения, полиция расследует также возможную растрату должностными лицами Чабановского поселкового совета бюджетных средств во время осуществления сразу нескольких закупок. Заработать чиновники (а речь идет о 10% от суммы каждой закупки) могли на капитальном ремонте дороги в Чабанах и селе Новоселки, которое входит в тергромаду, а еще на строительстве местной автоматизированной системы централизованного оповещения населения и установления светофоров.

Показательно, что в определении Святошинского районного суда города Киева указано, что преступная схема действовала при содействии секретаря Чабановского поссовета, который после побега Александра Киризлиева стал исполнять обязанности председателя поселкового совета, при этом получал от него незаконные указания и передавал тендерному комитету и участникам закупок.

Зарабатывать местные чиновники могли не только на школе, но и на других объектах

Естественно, что и по этому делу выводы обязаны сделать соответствующие органы. А рядовых граждан кроме пока туманой перспективы наказания чиновников за злоупотребление властью и заработки на бюджете, волнует, получат ли Чабаны наконец-то школу, ведь с годами использование уже существующего здания у некоторых местных жителей вызывают сомнения.

- Школа, как я отмечала, построена на б/у плитах, – говорит Надежда Бунис. – Закупался копеечный кирпич. Когда после перерыва строительство возобновили, использовали старый фундамент, который простоял не законсервированный много лет. Экспертизу не провели. Те нарушения, которые легли в основу уголовных производств, так и остались без надлежащей оценки.

- Это строительство то начинали, то снова замораживали, деньги куда-то исчезали, а школа в Чабанах так и не появилась. Но без учебного заведения в поселке критически плохо, – говорит Светлана – одна из жительниц Чабановской территориальной громады. — Ближайшее учебное заведение — Новоселковский лицей "Эрудит", который рассчитан на 600-700 детей, но в нем учится более 1300 (по данным информационной системы управления образованием, лицей рассчитан на 784 ученика, а фактически его посещают — 1263 — Авт.). Из-за этого классы переполнены, дети учатся в две смены. И, как мы видим, ситуация вряд ли изменится в ближайшее время. Мы уже не знаем, куда обращаться, чтобы обратили внимание на эту проблему и поспособствовали достройке школы.