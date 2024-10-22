Авто з українськими номерами в Москві: стало відомо, як воно виїхало з України

Його неодноразово помічали на вулицях столиці РФ

Стали відомі нові подробиці щодо автомобіля на українських номерах, який помітили на вулицях Москви. Toyota Camry 2019 року з номерами "КІ0008ВР" виїхала з України ще у квітні 2022 року.

Про це "Телеграфу" стало відомо з власних джерел. Вони повідомили, що авто з цими номерами пункти пропуску на кордоні України офіційно не перетинало.

Варто зазначити, що раніше "Телеграф" дізнався, що це авто зареєстроване на Киризлієву Тетяну Валентинівну. Ця жінка — повна тезка дружини колишнього голови Чабанівської сільської ради Олександра Киризлієва, який напередодні 24 лютого 2022 року приховано виїхав до Росії через треті країни.

Водночас, за даними наших джерел, у квітні 2022 року це авто виїхало до Румунії через пункт пропуску в Чернівецькій області. Також відомо, що за кермом Camry була жінка, а у салоні знаходилася дитина. Проте водійка мала інше прізвище, ніж те, що було вказано в реєстраційних даних авто.

Точної дати виїзду авто з України не повідомляється, але можна припустити, що це сталося після припинення боїв на Київщині. Ймовірно, власники автомобіля, залучили підставних осіб, щоб вивезти його з України.

Що цікаво, цю Toyota Camry вчергове помітили на вулицях Москви 8 вересня 2024 року. Відповідне фото поширюється у мережі.

Також варто зазначити, що у подружжя Киризлієвих має трьох дітей — сина Нікіту та доньок Юлю і Катю. Зараз їм вже по 18 років.

Судячи з їхніх соцмереж, діти часто відпочивають за кордоном, та регулярно викладають фото звідти. Не був виключенням і 2022 рік. У травні цього року одна з доньок відвідала Кенію.

Що відомо про Киризлієва

З 2015 по 2020 рік Киризлієв був головою Чабанівської сільської ради, очолював місцевий осередок "Партії регіонів". За даними Служби безпеки України, напередодні 24 лютого 2022 року він приховано виїхав до Росії через треті країни.

В СБУ зазначали, що в перші дні повномасштабного вторгнення РФ Киризлієв обдзвонював своїх підлеглих і закликав їх не вступати до місцевих загонів тероборони та не чинити спротив росіянам. У 2023 році він отримав підозру щодо виправдання збройної агресії РФ проти України.

Нагадаємо, Служба безпеки завершила досудове розслідування щодо керівника забороненої партії "Наші", екснардепа Євгена Мураєва, причетного до підривної діяльності на користь Росії. Йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.