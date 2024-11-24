У Києві пролунали вибухи: що відомо про атаку

Сили ППО збивали цілі, не даючи їм можливості завдати столиці шкоди

У неділю, 24 листопада, у Києві знову пролунали вибухи. Російські війська атакували столицю України ударними безпілотними літальними апаратами.

Про це повідомив у Telegram міський голова Віталій Кличко. Він закликав мешканців не виходити з укриттів до відбою повітряної тривоги.

О 15:54 Київська міська військова адміністрація повідомила про відбій тривоги. Мешканців закликали уважно стежити за ситуацією та у разі повторної атаки знову пройти у найближче укриття.

Повітряні сили України повідомили про активність російської авіації на північно-східному напрямку.

UPD: станом на 16:15 повітряну тривогу оголошено у Київській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Сумській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській, Черкаській областях та Криму. Про загиблих та постраждалих у Києві не повідомляється.

Нагадаємо, вранці 24 листопада у Києві пролунали вибухи під час ворожої атаки. Росіяни застосували безпілотні літальні апарати. Людей просили залишатися в укритті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 17 листопада в Києві було чути вибухи.