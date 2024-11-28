На Стрий, Бурштин та Рогатин летіли російські ракети: де вони на карті та чому вони стали ціллю

У низці регіонів зникло світло

Уранці 28 листопада під час чергової масованої атаки росіяни знову атакували енергетичну інфраструктуру України. У низці регіонів пропало світло, також спостерігаються перебої з водопостачанням.

При цьому багато ракет атакували західну частину України — у містах тут пролунали вибухи. "Телеграф" розповідає про те, що відомо про ці населені пункти.

Стрий

Під час масованої атаки Повітряні сили попереджали про ракети курсом на це місто Львівщини. Місцева влада також підтверджувала цей факт і закликала городян негайно слідувати до укриття. Після цього повідомлення було уточнення, що ворог атакував енергетичний об’єкт у області.

"Станом на сьогодні через ранкові обстріли та застосування погодинних графіків відключення електроенергії на Львівщині 523 тисячі абонентів залишилися без електропостачання", — йдеться в повідомленні ОВА.

Стрий розташований за 60 кілометрів від Львова На сьогоднішній день населення міста становить близько 60 тисяч осіб. Варто зазначити, що у місті Стрий розміщено воєнний аеродром. Також там є ТЕЦ та нафтобаза.

При цьому росіяни вже неодноразово націлювали свої ракети на це місто. Ворог навіть використав для атак "гіперзвук".

Бурштин

Під час ранкової атаки звуки вибухів чули й на Івано-Франківщині. Повідомлялося про рух ракет на місто Бурштин. Цей населений пункт також вже не раз атакував ворог.

У місті Бурштин розташована одна з ТЕС України – Бурштинська. Вона включає 12 енергоблоків (потужністю по 200 МВт кожен) і входить до складу ПАТ "ДТЕК Західенерго". Станція вже обстрілялася навесні 2024 року, а також восени 2022 року. Робота цієї ТЕС є важливою для регіону. Раніше два чи три енергоблоки постійно працювали на експорт електроенергії. Вона була одним із найбільших об’єктів генерації у Західній електроенергетичній системі України.

Рогатин

Також повідомлялося про проліт ракет на Рогатин Івано-Франківської області. Проте жодних повідомлень про вибухи звідти не надходило.

Можливо, метою було не це місто. Зазначимо, що Рогатин знаходиться поряд зі Стриєм та Бурштином.

Так виглядає мапа ракетної атаки за версією одного з моніторингових каналів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Київ атакували під час масованого ракетного обстрілу.