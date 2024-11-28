Росіяни запустили по Україні понад сотню ракет та дронів. Серед них були касетні "Калібри" (фото)

Під прицілом була енергетика

У ніч на 28 листопада російські війська завдали удару по Україніа ударними безпілотниками. Силами оборони України було збито 76 крилатих ракет, 3 керовані авіаційні ракети та 35 ворожих БПЛА.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних Сил ЗСУ. У ПС наголосили, що ракетно-дроновий удар противника був спрямований на об’єкти енергетики України.

Зазначається, що загалом радіотехнічними військами ПС виявлено 188 засобів повітряного нападу:

3 зенітні керовані ракети С-300 із Бєлгородської області РФ по Харківщині;

57 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків — Волгоградська область;

28 крилатих ракет "Калібр", район пусків акваторія Чорного моря;

3 керовані авіаційні ракети Х-59/69, район пусків повітряний простір над акваторією Чорного моря;

97 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллерово.

Повітряну атаку відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Станом на 10:30 підтверджено збиття:

76 крилатих ракет Х-101/"Калібр";

3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

35 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу (62 ворожих безпілотники локаційно втрачено).

Своєю чергою президент Володимир Зеленський повідомив, що від ранку вже заслухав доповіді командувача Повітряних сил, міністрів внутрішніх справ та енергетики щодо наслідків російського удару. Він також зазначив, що мішенню росіян була енергетика України.

"Загалом близько 100 ударних дронів, понад 90 ракет різних типів. У кількох областях зафіксовані удари "калібрами" з касетними боєприпасами й саме по цивільній інфраструктурі. Ці касетні частини значно ускладнюють нашим рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, і це дуже підла ескалація російської терористичної тактики", – наголосив глава держави.

У пресслужбі "Укренерго" також зазначили, що внаслідок вже 11-ї з початку цього року, масованої ракетно-дронової атаки на українську енергосистему були пошкоджені енергооб’єкти у кількох регіонах. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу після скасування повітряної тривоги.

У компанії наголосили, що енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого ворогом обладнання. Під час повітряної тривоги були запроваджені аварійні відключення, які наразі продовжують діяти.

Варто зазначити, що в соцмережах було опубліковано приблизний маршрут ракет та дронів під час сьогоднішньої масованої атаки по Україні. На мапі видно, що більшість ворожих ракет біла спрямована на захід.

Нагадаємо, російські окупанти вранці 28 листопада влаштували ракетну атаку на Україну. Окрім ракетних пусків зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Україні загрожували крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря.