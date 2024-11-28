Під прицілом Луцьк, Львів і не тільки: у низці західних областей пролунали вибухи (оновлюється)

В Одній з областей є прильоти

Вранці у четвер, 28 листопада, у низці західних областей були зафіксовані кілька вибухів — як наслідок масованої ракетної атаки армії РФ. Цілі фіксувалися на Рівненщині, Львівщині, Волині.

Про ракети писали у Повітряних силах України. Де лунали вибухи писали у місцевих телеграм-каналах.

Могли лунати вибухи у Стрию. Перед цим очільник Львівської ОВА писав, що на місто летять ракети.

Кореспонденти "Суспільного" повідомляли про вибухи у Рівному. Загалом ракети летіли через Тернопільщину та Хмельниччину. Після вибухів у частині міста зникло світло.

Окрім цього вибухи лунали у Луцьку. Місцеві ЗМІ повідомили про це близько 6:20. Вже через 6 хвилин там пролунали повторні вибухи.

Очільник Волинської ОВА Іван Рудницький повідомив, що у місті є прильоти. Він закликав перебувати в укриттях.

Мер Луцька Ігор Поліщук повідомив, що в частині міста зникла електроенергія. Він перебуває на місці події.

За словами міністра енергетика, українська енергетика під масованим ударом РФ. Він каже, що атаки на енергообʼкти відбуваються по всій Україні. Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" терміново запровадив екстрені відключення електроенергії.

Станом на 6:43 загроза для західних регіонів є тільки по БпЛА. По ракетах чисто.

Масована атака РФ 28 листопада — що відомо

Російські окупанти вранці 28 листопада влаштували ракетну атаку на Україну. Окрім ракетних пусків зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Україні загрожують крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Раніше "Телеграф" писав, чому Старокостянтинів такий важливий для росіян і де він.