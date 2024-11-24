У Чернігові під час тривоги лунали вибухи (оновлено)

Телеграф розповів, що відомо про атаку

У неділю, 24 листопада, під час повітряної тривоги у Чернігові лунали вибухи. У самій області триває загроза удару БпЛА.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Також у Повітряних силах України повідомляли про ракетну небезпеку.

Там також опублікували фото. На кадрах помітно, що в небо здіймається густий чорний дим.

Місцева та обласна військова адміністрація не повідомляли про атаку. В Чернігові та області триває повітряна тривога.

UPD: Чернігівська ОДА повідомляє: Ворог завдав ракетного (попередньо) удару по Чернігівщині. У Корюківському районі два вибухи. Пошкоджені господарські будівлі. На жаль, поранено 28-річного чоловіка, його госпіталізували в одну із місцевих лікарень. У Чернігівському районі, громада біля Чернігова. Є пошкоджені будинки.

Окрім цього, під час повітряної тривоги у Києві також лунали вибухи. Російські війська атакували столицю України ударними безпілотними літальними апаратами.

Раніше "Телеграф" писав, що однією з наступних цілей Збройних сил України для удару ATACMS може стати Ростовська область Росії. Атаковані можуть бути як мінімум чотири військові аеродроми, які розташовані в регіоні. Зазначається, що після того, як союзники дозволили Україні бити за цілями на території РФ, російські аеродроми, склади боєприпасів та полігони більше не є безпечними.