У Києві та низці областей лунали вибухи: росіяни атакували Україну, що відомо про удар (фото)

Є наслідки падіння уламків БПЛА

У ніч на 1 грудня у низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Вибухи пролунали на Київщині та у столиці, а також у Житомирській та Полтавській областях.

За даними моніторингових Telegram-каналів, росіяни атакували ударними безпілотними літальними апаратами. Їх запускали одразу по декільком напрямкам.

Оновлено о 07:35: у Києві знову пролунали вибухи.

Зазначається, що перший вибух стався у Борисполі Київської області приблизно о 01.45. До цього було попередження, що Київ, Чернігів, Бровари, Бориспіль, Обухів, Вишгород, Прилуки знаходяться під загрозою.

Де та о котрій були вибухи

01:45 у Борисполі;

02:32 на Київщині та Чернігівщині;

04:29 у Київській та Житомирській областях;

04:55 звуки вибухів повторилися на Чернігівщині;

05:01 у Києві;

05:24 у Вишгороді Київської області;

05:43 в Обухові Київської області;

06:08 у Вишгороді;

06:10 у Києві.

Наслідки вибухів

Мер Києва Віталій Кличко повідомляє, що у Голосіївському районі столиці внаслідок падіння уламків палають кілька автомобілів у дворі житлового будинку. У деяких квартирах удома вибиті вікна. При цьому до медиків викликів не надходило.

При цьому він пояснив, що пожежа в Оболонському районі не пов’язана з ворожою атакою.

Після збиття БПЛА у Києві фіксують пожежу

Де залишається загроза

У Повітряних силах повідомляють, що ворожі ударні БПЛА спостерігаються на півдні Сумщини – курс південно-західний та на кордоні Чернігівщини, Сумщини та Київщини – курс західний (станом на 06:14).

Моніторинги пишуть, що БПЛА зафіксовано:

Чернігівщина→Київщина.

Полтавщина→Київщина.

Сумщина→Полтавщина.

Усіх просять перебувати в укриттях до відповідного розпорядження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 28 листопада, у низці західних областей було зафіксовано кілька вибухів.