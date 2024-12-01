У Києві та низці областей лунали вибухи: росіяни атакували Україну, що відомо про удар (фото)
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Є наслідки падіння уламків БПЛА
У ніч на 1 грудня у низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Вибухи пролунали на Київщині та у столиці, а також у Житомирській та Полтавській областях.
За даними моніторингових Telegram-каналів, росіяни атакували ударними безпілотними літальними апаратами. Їх запускали одразу по декільком напрямкам.
Оновлено о 07:35: у Києві знову пролунали вибухи.
Зазначається, що перший вибух стався у Борисполі Київської області приблизно о 01.45. До цього було попередження, що Київ, Чернігів, Бровари, Бориспіль, Обухів, Вишгород, Прилуки знаходяться під загрозою.
Де та о котрій були вибухи
- 01:45 у Борисполі;
- 02:32 на Київщині та Чернігівщині;
- 04:29 у Київській та Житомирській областях;
- 04:55 звуки вибухів повторилися на Чернігівщині;
- 05:01 у Києві;
- 05:24 у Вишгороді Київської області;
- 05:43 в Обухові Київської області;
- 06:08 у Вишгороді;
- 06:10 у Києві.
Наслідки вибухів
Мер Києва Віталій Кличко повідомляє, що у Голосіївському районі столиці внаслідок падіння уламків палають кілька автомобілів у дворі житлового будинку. У деяких квартирах удома вибиті вікна. При цьому до медиків викликів не надходило.
При цьому він пояснив, що пожежа в Оболонському районі не пов’язана з ворожою атакою.
Де залишається загроза
У Повітряних силах повідомляють, що ворожі ударні БПЛА спостерігаються на півдні Сумщини – курс південно-західний та на кордоні Чернігівщини, Сумщини та Київщини – курс західний (станом на 06:14).
Моніторинги пишуть, що БПЛА зафіксовано:
Чернігівщина→Київщина.
Полтавщина→Київщина.
Сумщина→Полтавщина.
Усіх просять перебувати в укриттях до відповідного розпорядження.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 28 листопада, у низці західних областей було зафіксовано кілька вибухів.