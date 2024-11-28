У Миколаєві під час тривоги пролунали вибухи: перші подробиці

Мер розповів, яка ситуація в місті

У четвер, 28 листопада, під час масованої атаки Росії у Миколаєві пролунали вибухи. Через це не працюватимуть заклади освіти.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Інформацію про це підтвердив міський голова Олександр Сєнкевич.

"У Миколаєві було чутно звуки вибуху", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що об 7:56 в Повітряних силах попередили про ракетну загрозу для Миколаєва та закликали пройти в укриття.

За дві хвилини з'явилася інформація, що в з півдня на Миколаїв рухалася ракета. Наразі триває ракетна загроза.

Про вибухи в Миколаєві стало відомо об 08:01.Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім написав, що внаслідок масованого ракетного обстрілу є відключення електроенергії в області.

Пізніше Олександр Сєнкевич написав, що 28 листопада заклади освіти не працюють.

Масована атака РФ 28 листопада — що відомо

Російські окупанти вранці 28 листопада влаштували ракетну атаку на Україну. Окрім ракетних пусків зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Україні загрожують крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Вибухи лунали в Одесі. Ворог також атакував Волинь. Зокрема вибухи лунали і у Рівному. Раніше "Телеграф" писав, що за вказівкою Укренерго було введено відключення світла. Ситуацію також прокоментував міністр енергетики Герман Галущенко. Він підтвердив, що під масований удар росіян знову потрапили енергетичні об'єкти по всій країні.

"Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" терміново ввів екстрені відключення електроенергії. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись наслідки", — додав чиновник.